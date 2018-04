Snelheidsboete vermijden? Plant een boom!

Goed voor het milieu én de portemonnee.

De politie van het Duitse Trier heeft gisteren te maken gekregen met een opmerkelijk incident. In de Eifel, nabij Bitburg, ontdekten ze dat een snelheidscamera onnauwkeurige informatie doorgaf en zijn werk niet correct kon uitvoeren. Iedereen die gisteren te hard reed op de desbetreffende snelweg in de buurt van Bitburg kan zodoende met een gerust gevoel het weekend induiken. De kans dat er een boete in de bus verschijnt is feitelijk nihil.

Ergens in de nacht van donderdag op vrijdag heeft een stel onbekenden een 2 meter hoge spar recht voor de camera geplant, zodat deze voor relatief lange tijd onbruikbaar was. Dankzij de dichte mist van die ochtend konden zij dit onopgemerkt doen. De snelheidscamera bracht de politie vervolgens echter zelf op de hoogte van zijn benarde situatie. Het apparaat is op zo’n manier geprogrammeerd dat er een alarmsignaal wordt uitgezonden wanneer de meetsystemen door iets of iemand geblokkeerd worden.

#PolizeiTrier sucht "Waldschrat", der den Radaranhänger im Raum #Bitburg boykottiert hat. Neben einen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren "droht" dem Täter wohl auch eine Anerkennung im Ideenwettbewerb der Landschaftsgärtner 😉😅 pic.twitter.com/zXMWIYynRi — Polizei Trier (@PolizeiTrier) April 27, 2018

Het is niet duidelijk hoe lang de boom er precies heeft gestaan, maar aangezien het één van de weinige drukke wegen in Duitsland is waar een snelheidslimiet van 130 km/u geldt, zullen er voldoende laagvliegers van hebben kunnen profiteren. (Bron: Spiegel)