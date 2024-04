Belg rijdt continu onder invloed, toch vrijgesproken

Het lichaam van de beste man maakt zelf alcohol aan, dus daarom kan hij er niks aan doen. Dit is geen Belgenmop.

‘Mijn lichaam maakt uit zichzelf alcohol aan.’ Het klinkt als de slechtste smoes ooit als je aangehouden wordt met teveel alcohol in je bloed. Toch is er een Belg die de rechter hiervan heeft kunnen overtuigen. Omdat zijn lichaam écht zelf alcohol aanmaakt.

De 40-jarige man was al drie keer aangehouden vanwege rijden onder invloed. De eerste keer (in 2019) had hij 2,09 promille alcohol in zijn bloed. Daarvoor moet je zo’n 10 glazen achterover slaan, maar de man beweerde helemaal niet gedronken te hebben. De politie geloofde hem echter niet op zijn blauwe ogen en hij was 15 dagen zijn rijbewijs kwijt.

Dit gebeurde zo nog twee keer. De man besloot daarom om zich te laten onderzoeken. En wat bleek? Hij had een zeldzame aandoening, genaamd het auto-brouwerijsyndroom. Dit houdt dit in dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt. De man was dus in feite een wandelende brouwerij. Hij werkt trouwens – je verzint het niet – bij een brouwerij.

De politierechter in Brugge heeft nu een uitspraak gedaan over deze bijzondere kwestie. Het vonnis luidt dat er sprake was van overmacht. De man kon er niks aan doen dat er alcohol in zijn bloed zat én hij wist het niet.

De vervolgvraag is natuurlijk: mag hij nu nog wel autorijden? Het antwoord is ja, maar als hij nog een keer betrapt wordt op rijden onder invloed krijgt hij wél straf. Nu weet hij namelijk dat hij die aandoening heeft.

De Belg wordt daarom geacht zijn dieet aan te passen. Zijn interne brouwerij werkt namelijk op suiker, dus als hij zijn voeding aanpast kan hij zijn alcoholpromillage binnen de perken houden. Het is toch minder leuk dan het klinkt, dat auto-brouwerijsyndroom…

Via: VRT