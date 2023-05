Belg rijdt in 1 dag door 15 landen op de motor

‘Wat hebt gij dit weekend gedaan?’ ’15 landen bezocht, gij?’

Het onderwerp ‘lange ritten’ is toevallig vorige week nog uitgebreid aan bod gekomen, tijdens de lezersvraag over de langste rit die je ooit hebt gemaakt. Sommige van jullie hebben aardig stevige ritten gemaakt, zo bleek. Iemand die daarover mee kan praten is de Belg Thierry Sarasyn. Hij heeft afgelopen zaterdag namelijk een wereldrecord gevestigd.

Het record zat ‘m niet zozeer in de lengte van de rit, maar in het aantal landen dat hij bezocht. Thierry slaagde er namelijk in om met de motor 15 landen in één dag te bezoeken. Dat was tot nu toe nog niemand gelukt, dus daarmee heeft hij een record op zijn naam geschreven.

Hij hoefde overigens alleen zichzelf te verslaan, want het vorige record stond ook al op zijn naam. In 2021 reed hij namelijk door 13 landen in één dag. Dit vond hij niet meteen voor herhaling vatbaar, want hij had destijds gezegd: “nooit weer”.

Toch lukte het avontuur en heeft hij nu dus een nieuwe poging ondernomen. Hij reed vanuit Polen naar Nederland, en deed onderweg Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en België aan.

Dit lukte in 22 uur, ruimschoots binnen een etmaal dus. Al die tijd heeft hij zich keurig aan de snelheid gehouden. Zijn enige tegenslag was een tunnel in Oostenrijk, die een uur dicht was. Wellicht is er dus nog ruimte om het record te verbreken…

Zijn vervoersmiddel was een Kawasaki 1000 SE, met een 1.043 cc viercilinder met 120 pk. Dat is uiteraard geen superbike, maar een toermotor waarop je het dus 22 uur uit kunt houden. Als je Thierry Sarasyn heet en een wereldrecord wil vestigen, in ieder geval.