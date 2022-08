15 autotips voor deze hete zomer!

We hebben 15 autotips voor het gebruik van de auto in deze hete zomer.

Gisteren en eergisteren werd het al lekker warm, maar vanaf vandaag beginnen we aan de geplande hittegolf. Het weer heeft ook zijn effect op (het gebruik van) je auto.

Denk daar zeker niet te licht over. Je moet niet alleen goed op jezelf letten, maar ook op je trots op vier wielen. Voor de mensen op twee wielen gelden deels andere tips en die hebben we uiteraard voor je in dit artikel over verkoeling op de motor!

Autotips voor de hete zomer!

Vanwege het snikhete weer op dit moment in Nederland (en Europa) 15 tips voor het gebruik van de auto! Dooddoeners, handige foefjes, dingen die je wellicht was vergeten en natuurlijk je winterbanden eens omwisselen. Komen ze!

Ergste warmte

Haal de ergste warmte uit de auto. Buiten is het warm, in de auto is het warm. Toch zit er alsnog een enorm verschil in. Meestal ongeveer iets minder dan het dubbele. Dus als het buiten 30 graden is, is het in de auto al snel zo’n 50 graden. Dus moet je dit er eerst uit halen. De meest effectieve methode, doe de rechterdeur open en maak een wapperende beweging met je deur aan de andere kant.

Zo ‘duw’ je als het ware de surplus van warmte eruit. Let wel op je vingers (dus pak ‘m bij de klink). Hierdoor daalt de temperatuur van zo’n 50 naar iets meer dan 30 graden en hoeft de airco minder hard te werken. Tip: bij sommige auto’s gaan de ramen open als je voor de tweede keer op openen drukt. Zo kun je al de eerste paar graden eruit laten komen die de airco niet hoeft af te koelen als je aan komt lopen.

Let op temperatuurverschil

Het eerste wat je normaliter (instinctief) doet is zoveel mogelijk de temperatuur zo laag mogelijk zetten en de blower zo hard mogelijk. Het duurt echter meestal wel een minuutje of twee voordat de airco op goede sterkte is. Vervolgens is het zaak om de boel niet té koud te zetten. Het verschil met de buitentemperatuur is dan simpelweg te groot.

Daardoor heb je dat ‘warme deken’-gevoel als je uitstapt. Dus ondanks dat het erg aantrekkelijk is om 16 graden te kiezen, is 24 graden al koel zat. Een verschil van 6-8 graden is echt meer dan voldoende voor een goed effect.

Gebruik de circulatie

Op het moment dat het interieur in de auto op de gewenste temperatuur is, zet je ‘m over op circulatie. Het nadeel is dat alle scheetjes die je laat op een EGR-esque weer terugkomen. Maar het voordeel is wel dat er koude lucht wordt aangezogen. Daardoor hoeft de airco ook minder hard te werken, die anders warme buitenlucht voor je moet koelen.

Vul koudemiddel bij

De werking van airconditioning wordt met de jaren telkens minder. Als bestuurder heb je dat niet direct door, het gebeurt geleidelijk. In veel gevallen kun je met een simpel airco-beurtje (bijvullen koudemiddel) de werking van de airco enorm verbeteren. Dat kost een paar tientjes bij de fast-fitter en is in no-time gedaan.

Vocht in de auto

Misschien wel de belangrijkste van alle autotips voor deze hete zomer. Zorg dat je voldoende drinken aan boord hebt. Zeker als je ergens een opbergvakje hebt is het aan te raden het daar te bewaren. Vaak is het dan (iets) koeler dan in cabine.

Cafeïne- en suikerhoudende houdende dranken zijn niet aan te raden. Water is het meest effectief. Als je langer in de auto met airco zit, heb je (vaak) minder dorst. Het is dan echter wel belangrijk om door te blijven drinken. Ook de airco droogt je uit, namelijk.

Nog meer vocht in de auto

Zorg dat je achterin nog een litertje of twee extra hebt liggen. Niet alleen voor noodgevallen, maar ook om over je hoofd te gieten als het veel te warm wordt. Niet alles in een keer, maar met een washandje kun je het zo net even wat langer volhouden. Ook handig (zeker als je airco het niet doet). Vul gewoon zelf wat flesjes met water en doe deze in de vriezer en neem ze een dag later mee. Dan zijn ze de goede temperatuur na een tijdje rijden.

Kledingtips!

Ja, we hebben zelfs kledingtips op Autoblog! Kleed je zelf zo aantrekkelijk mogelijk. Dus niet te warm. Gewoon een T-shirt en korte broek. Let op: geen slippers! Deze zitten niet goed vast (duh!) en kunnen dus tussen je pedalen komen. Eenvoudige sneakers of loafers zijn het makkelijkst. We krijgen net door van modekenner @michaelras dat witte sportsokjes dan niet gewenst zijn. Blote voeten zijn juist wel aan te raden. De voeren de warmte het beste af van al je lichaamsdelen (tenzij je Tommy Lee heet, uiteraard)

Let ook op je bandjes

Dit wordt erg vaak vergeten als het gaat om autotips voor de hete zomer. Schommelende temperaturen hebben hun uitwerking op de bandenspanning. De moleculen zetten uit als het warmer wordt. Daardoor kan het zijn dat je banden te hard zijn. Sowieso, ook je banden hebben het zwaarder, dus zorg dat ze in goede conditie zijn en dat de spanning klopt.

Die kun je vaak in de deurpost aflezen. Het staat ook in het instructieboekje én is online overal te vinden. Tip: als je op vakantie gaat met een beladen auto, moet je daar de spanning op aanpassen. Mocht je nog je winterbanden op de auto hebben liggen, ga je diep schamen. Je brengt anderen in gevaar. De remweg is een flink aantal meters langer en er is simpelweg minder grip in noodsituaties. Daarbij is de weerstand (en dus het verbruik) erg hoog.

Parkeren

Let even op de auto parkeren in de zon. Het broeikaseffect is enorm. Parkeer de auto zo veel mogelijk in de schaduw. Een parkeergarage heeft de voorkeur. Moet je toch in de zon parkeren, gebruik dan iets om het dashboard en/of ruiten af te dekken. Aluminiumfolie is al heel effectief, een zonnescherm is makkelijker. Tip: plaats een paar witte oude handdoeken op je dashboard en het stuurwiel. Deze zijn dan minder gloeiend heet als je ze aanraakt.

Ruiten

Het makkelijkste is om de ruiten ietsje open te laten als je weg bent. Het temperatuursverchil is – zoals gezegd – enorm dankzij het broeikaseffect. Het kan zo twee keer zo heet zijn. Als je de ruiten een beetje opent, dan kan de ergste hitte eruit. Dat kan je (in verband met inbraakgevaar en verzekering) niet altijd en overal doen. Dus eigen afgesloten terrein: doen! Midden op de parking van een grote toeristische stad? Neuh.

Was de auto voor vertrek

Dit mag eigenlijk niet in dit lijstje van autotips voor deze hete zomer staan, want autowassen is onwenselijk in tijden van droogte. Nu zijn wasstraten tegenwoordig enorm efficiënt. Als je vlakbij een wasstraat woont, met een simpele wasbeurt daalt de temperatuur in de auto heel erg snel. Daarbij is je auto ook ineens mooi schoon en door de lagere luchtweerstand ook milieuvriendelijker. Je helpt het milieu dus wel!

De motor

Heb je een elektrische auto: gefeliciteerd: je kan nu eindelijk de beloofde actieradius halen! Wel met de airco uit en ramen dicht, uiteraard. Zonder gekheid, je moet even op je verbrandingsmotor letten. Want ook deze heeft het een stuk zwaarder. Dus zorg dat de vloeistoffen aanwezig zijn en zorg voor een flesje reserve koelvloeistof, wat olie en ruitenwisservloeistof (gaat altijd hard met de insecten).

Oververhitting

Het kan zijn dat de motor overhit raakt. Als er een waarschuwingslampje gaat branden, parkeer de auto zo snel mogelijk op een veilige locatie. Zie je de temperatuur ietsje oplopen, dan kun je ervoor kiezen om de blower zo hard mogelijk te zetten en de verwarming op maximaal.

Ja, het wordt dan heel erg warm, maar je motor kan zo wat warmte kwijt. Vermijd hoge toeren en zware belasting en check de koelvloeistof. Ga deze niet DIRECT bijvullen, maar wacht een half uurtje (met open motorkap). Dan koelt het blok af en daalt de de druk in het koelvloeistofreservoir.

Lees hier alles at je moet weten over overhitting in de zomer!

Kies je momenten en routes zorgvuldig

Natuurlijk is het een dooddoener, maar plan je rit met de temperatuur en omstandigheden in het achterhoofd. Bergpassen, langzame wegen, snelwegen met veel files: probeer ze te vermijden. Ook het tijdstip dien je aan te passen. S ’ochtends en s ’avonds is het aanzienlijk koeler en prettiger om te rijden voor jou en de auto. Vaak is het dat ook nog eens rustiger op de weg.

Zomercheck

Tenslotte de laatste van de autotips voor deze hete zomer, voer een zomercheck uit. Laat de auto even checken door een echte @techniekmeneer, want wij kantoorjongens kunnen natuurlijk niet alles voorspellen. Veel mensen gaan nu op vakantie met een volbepakte auto om hele lange stukken te rijden door een bergachtige omgeving.

Je auto krijgt het dus veel zwaarder voor de kiezen dan normaal. Combineer zo’n zomercheck met een onderhoudsbeurt en laat de monteur de auto nalopen op eventuele aankomende gebreken en verhelp deze voordat je verre trips gaat maken.

Mocht je weten wat er allemaal komt kijken bij het spelen van een hittegolf in een theater, raden we je aan dit interview te beluisteren van De Mannen van de Radio. Mocht je nog goede tips hebben voor het gebruik van de auto met dit warme weer, laat het weten in de comments!!