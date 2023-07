Kleurrijke en originele eerste auto: AB Advies

We gaan eens op zoek naar een kleurrijke en originele eerste auto. Wat is er mogelijk met een budget van 2.500 euro?

Als je net begint met autorijden, moet je met een paar dingen rekening houden. Het is heel erg duur! En als je net begint, is het onevenredig duur. Dat komt voornamelijk door de verzekering: die hakt erin.

Dus als je een eerste auto zoekt, kan het om meerdere redenen verstandig zijn om gewoon een kleine, compacte hatchback op leeftijd uit te kiezen. Dan rijd je daar de eerste paar jaar mee om in elk geval een beetje no-claim op te bouwen. Dus met een Suzuki Alto of Skoda Fabia kun je een eind komen. Maar wat als het een beetje leuk mag -nee, moet- zijn?

Originele eerste auto

Die vraag kregen wij van Kelly. Zij is op zoek naar haar eerste auto. Het moet een klein model zijn, maar ook weer niet té klein. Wel is het de bedoeling dat ‘ie nog jaren mee kan gaan. De auto mag wel een beetje bijzonder en herkenbaar zijn. Iets wat je niet op elke straathoek tegenkomt, is van harte welkom! Dus alle 107’s, C1’s en Aygo’s vallen dus af.



De auto gaat gebruikt worden voor korte tripjes in België en Duitsland, op latere termijn ook Frankrijk. Kelly heft nog geen hond, maar overweegt er wel eentje. Oh, en een beetje zuinige auto als het even kan! Dus zoals altijd de vraag; kunnen wij haar helpen?

De wensen en eisen voor een kleurrijke en originele eerste auto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Geen Koop / lease: Koop Budget: 2.500 Jaarkilometrage: 5.000 – 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine/diesel Reden aanschaf andere auto: Eerste auto Gezinssamenstelling: 1 persoon Voorkeursmerken / modellen: Klein, kleurrijk No-go merken / modellen: Die heb ik nog niet

Verbruikscijfers: Spritmonitor

Verzekering: 23 jarige vrouw uit provincie Utrecht, 0 jaar rijervaring

Brandstof: United Consumers



Daihatsu Trevis (L650)

€ 2.500

2006

125.000 km

Wat is het?

Een Japanse Mini! Mini’s staan niet bekend om hun betrouwbaarheid (en dat is een understatement), maar Daihatsu’s wel. De basis voor de Trevis is een Cuore, maar dan met een Mini-esque koetswerk. Daihatsu vroeg zelfs aan BMW of ze het wel ok vonden dat de tweede generatie Mira Gino (zoals de Trevis wereldwijd heet) zoveel op de Mini leek. Ze hebben zich rotgelachen en mochten de auto bouwen. Voordeel: de Trevis heeft altijd vijf deuren. Nadeel: het ruimteaanbod. Voor een klein autootje is het niet eens zó slecht, maar het is echt een A-segmenter dus een ruimtewonder is het niet.

Hoe rijdt zo’n Daihatsu Trevis?

Als een Cuore. De 1.0 driecilinder bromt er vrolijk op los. De bandjes hebben bijna geen grip en er is niet heel veel stuurgevoel. Het comfort is ook ver te zoeken. Ze zijn ook erg zijwind gevoelig. Dus in dat opzicht is het niet denderend. In de stad en stedelijke gebieden is het wel weer een topper. Vanwege het lage gewicht en compacte afmetingen scheur je overal tussendoor. Het is wel een leuke originele eerste auto, niet eentje voor roadtrips.

Kosten:

Verbruik: 1 op 19,23

Brandstofkosten: € 94

Gewicht: 790 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 21

Verzekering: € 120

Kosten per maand: € 235

Onderhoudsprognose

Hier ga je punten scoren, want je kan niet veel goedkoper rijden dan een Daihatsu Trevis. Het onderhoud is erg goed te doen. Een setje Hankook Optimo’s is 200 euro! Dan is een 145/80 R13-band wel lekker. Waar je wel op moet letten is roest.

Afschrijvingsprognose Daihatsu Trevis

Nette – goed onderhouden – Japanse vijfdeurs hatchbacks met stuurbekrachtiging, airco en 5 deuren zijn eigenlijk altijd wel geliefd. Tussen de 1.000 en 2.000 krijg je er altijd wel voor, zeker als je ‘m particulier verkoopt. Dus de afschrijving valt heel erg mee.

Smart ForFour 1.3 Pulse (W454)

€ 2.450

2005

180.000 km

Wat is het?

Een auto uit Nederland! De Smart ForFour is een Mitsubishi Colt, maar dan leuker. De Smart ForFour moest een soort Mini-concurrent worden. Ondanks goede bedoelingen is dat eigenlijk nooit echt gelukt. Voordeel: de ForFour is altijd een vijfdeurs. Ten opzichte van de Trevis, die hier boven staat, is de ForFour wel iets volwassener. Niet alleen heb je meer ruimte, het rijdt ook comfortabeler en stabieler.

Hoe rijdt zo’n Smart ForFour?

Niet zo goed als een Mini. Zelfs een standaard One kun je heerlijk door de bochten heen jagen. De ForFour is minder speciaal. De besturing is wat doods en er is niet sprake van een snaarstrakke wegligging. Het is wel gewoon prima. In vergelijking met de Trevis durf je met deze nog wel de grens over.

Kosten:

Verbruik: 1 op 15,36

Brandstofkosten: € 117

Gewicht: 940 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 28

Verzekering: 140

Kosten per maand: €285

Onderhoudsprognose

De ForFour is technisch gezien een Mitsubishi Colt, die auto’s staan te boek als betrouwbaar. De meeste issues zijn wat afwerkingsmissers. Wat dat betreft zijn het geen Mercedessen. Check hier het aankoopadvies van de Colt ter referentie.

Afschrijvingsprognose

De ForFour heeft een beetje de pech dat niemand ‘m kent. Als je zegt ‘Smart’, denkt iedereen aan een klein stadsautootje. Aan de andere kant, in de handel kom je altijd wel af van een vijfdeurs B-segment hatchback, zeker als deze een werkende airco heeft.

Opel Tigra TwinTop 1.4 Cosmo (B)

€ 2.250

2005

135.000 km

Wat is het?

Opels poging om ook ‘fun’ te zijn. De eerste Tigra was een funky coupéetje dat niet beter reed dan een Opel Corsa (B). De tweede generatie Tigra is gebaseerd op de derde generatie Corsa (C) en rijdt ietsje minder, komen we zo nog even op terug. De Tigra Twin Top heeft een metalen klapdak zoals dat in deze periode populair was.

In vergelijking met de 206 CC, Colt CZC en Micra C+C heeft de Tigra TwinTop slechts 2 zitplaatsen. Het zorgt er wel voor dat het concept beter kopt. Ten eerste het uiterlijk, dit is best een geinig modelletje. Ten tweede is ‘ie verrassend praktisch: met het dak omhoog heb je 440 liter bagageruimte! Met het dak naar beneden is het alsnog 250 liter en je hebt nog eens 70 liter achter de voorstoelen.

Hoe rijdt het?

Als een iets zwaardere en minder stijve Corsa van de derde generatie. De fun als je het dakje opent is dan wel heel erg groot en maakt een hoop goed. Het is geen sportieve cabrio. Het klinkt een beetje negatief, maar dat is het zeker niet. Omdat het dak open kan, maakt het allemaal niets uit. Niets is leuker dan verse zonnestralen in je interieur.

Kosten:

Verbruik: 1 op 15,02

Brandstofkosten: € 120

Gewicht: 1.135 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering: € 140

Kosten per maand: € 304

Onderhoudsprognose

Bij een cabriolet moet je rekening houden met het onderhoud van de kap. Daar heb je in dit geval minder last van, want de Tigra Twin Top heeft een stalen klapdak. Let op de spanners van de distributieketting, loop weg als de motor ratelt. Verder heb je de onderhoudskosten van een Opel Corsa, dus lekker laag.

Afschrijvingsprognose

Een cabrio verkoop je in de zomer altijd wel. Dus in de herfst gaan shoppen, in de winter toeslaan. Dan is de afschrijving minimaal. Dat is wel ideaal bij deze originele eerste auto.

YOLO: Alfa Romeo MiTo 1.4 Progression

€ 2.499

2009

260.000 km

Wat is het?

De kleinste Alfa Romeo in jaren! De Alfa Romeo MiTo kwam op de markt als alternatief voor de Mini Cooper, Audi A1 en Citroen DS3. Compact, maar luxe en een premium touch. In het geval van de MiTo betekende dat op basis van de Fiat Grande Punto (en dus ook de Opel Corsa E) men aan de slag moest. De MiTo leent wat stylingelementen van de 8C Competizione en ziet er nog altijd fris uit. Ook erg leuk, er zijn veel exemplaren te vinden met lederen bekleding!

Hoe rijdt het een Alfa Romeo MiTo?

Het is maar net wat je benadering is. Als je gewoon een prima rijdende hatchback wenst, dan is het goed te doen. Het rijdt ietsje beter dan een Punto. Zo leuk en speels als een Mini, dat is het niet en eigenlijk had dat wel gemogen van ons. maar hey, kom op, er staat Alfa Romeo op! De motor is een vrij modale 1.4 viercilinder die niet echt voor sensaties of flitsende prestaties zorgt. Het is overigens wel prima uit te houden in de Mito, er is voldoende ruimte aan boord (behalve voor hen die op de achterbank willen plaats nemen. Het is al met al best een volwassen doch originele eerste auto.

Kosten:

Verbruik: 1op 14,45

Brandstofkosten: € 124

Gewicht: 1.055 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering: € 145

Kosten per maand: € 313

Onderhoudsprognose

Niet beter of slechter dan een Fiat Punto van deze tijd. En dat is heel erg goed, eigenlijk. De 1.4 achtklepper is niet spannend, maar blijft lang heel. De meeste zorgen gaan uit naar de MultiAir-motoren. Check even goed of de stuurbekrachtiging werkt: de motoren daarvan gaan nog weleens kapot. De meeste issues met de MiTo zijn elektrisch, dus check gewoon even of alles functioneert zoals het hoort.

Afschrijvingsprognose Alfa Romeo MiTo

Houd er rekening mee dat dit exemplaar heel erg veel heeft gelopen. Omdat het bedrag niet hoger dan 2.500 euro mag zijn, ga je ook niet meer afschrijven. Een kleine hatchback met airco en geldige APK is altijd wel 1.000 euro waard tegenwoordig.

Conclusie originele eerste auto voor 2.500 euro:

Ons viel vooral op hoe duur de verzekeringspremies zijn. Echt een goedkoop autorijden is er zo niet bij. De accijnzen zorgen ervoor dat je ook daar op leegloopt, ondanks dat de auto’s relatief zuinig zijn. De Trevis is spotgoedkoop om te rijden, is origineel en we vonden ‘m in meerdere kleuren. Om het rijden te leren is het een handige auto. Om langere afstanden naar het buitenland te rijden niet echt. Als je een hond wil, is de Tigra niet heel praktisch, dus zorg dat ie in het vak achter de stoelen past.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!