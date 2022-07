Volkswagen gaat je laten ‘betalen per kilometer’

Er komt een kilometerheffing aan in Nederland, maar Volkswagen gaat met een compleet eigen manier komen van ‘betalen per kilometer’.

Auto’s beginnen steeds meer één brok technologie te worden. Uiteraard heeft dat nadelen, maar het voordeel eraan is dat je met deze technologie dingen kunt bereiken die nooit mogelijk lijken en leken. Zo is men nog steeds druk bezig met het realiseren van een veilig autonoom systeem en hoe je dit integreert.

Autonoom rijden

Daar zit ook weer een hele andere kant aan. Een nieuw systeem laat ons wellicht opnieuw kijken naar hoe opties geïntegreerd worden. Momenteel kan dat op vele manieren. Een technologisch geavanceerde manier is hoe Tesla het doet: elke auto heeft de voorbereiding voor autonoom rijden, maar enkel als je de Full Self Driving als optie bestelt (of later via je scherm koopt), kun je het daadwerkelijk gebruiken. Volkswagen pakt dit idee en geeft er een eigen twist aan.

‘Betalen per kilometer’ in Volkswagen

In een interview met Bloomberg praat de baas van software-partner van VW Cariad daarover. Hij heeft het erover dat autonoom rijden een soort extra feature wordt die je altijd kunt gebruiken. Daarmee wil hij zeggen dat je de optie niet hoeft te hebben om alsnog af en toe te kunnen bijbetalen en dan toch autonoom te kunnen rijden. Zijn huidige invalshoek is dat je een rustig stuk benadert en de auto suggereert dat als je nu een x aantal euro in rekening brengt, je de volgende 50 km autonoom rijden ‘ontgrendelt’. Een soort betalen per kilometer, maar dan universeel per Volkswagen. Je zou maar 7.500 euro stukslaan op Tesla’s FSD en het bijna nooit gebruiken, dus een autonome versie van rekeningrijden is misschien geen gek idee.

Uiteraard moet het idee nog grotendeels fijngeslepen worden en verwacht ook vooral niet volgend jaar al de compleet nieuwe software-dingetjes van Cariad in je Volkswagen, dus dat betalen per kilometer is er niet direct. Of misschien wel helemaal niet.