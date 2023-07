Autoblog Podcast 18 is live.

Volkswagen heeft een speciale editie van de Polo GTI uitgebracht. Maar met een pittig prijskaartje is de hot hatch belachelijk duur. Verder komt de BMW XM aan bod, is het nu een lelijk ding of niet? Dit en meer check je in de achttiende Autoblog Podcast!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.