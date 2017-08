Belgen de bak in na hardrijfestijn in Frankrijk

De bestuurder had lak aan de politie.

Binnenkort naar Zuid-Frankrijk en lekker het gas opentrekken op de Franse snelwegen? Niet doen! Naast het feit dat er sneaky flitspalen op de Franse snelwegen staan controleert de politie ook. Een Belgische bestuurder nam het niet zo nauw met alle regels en mag nu met zijn pa de bak in.

Hij werd afgelopen zondag gesnapt in het Franse department Côte-d’Or (niet de chocola). Een gebied ten noorden van Lyon en ten oosten van Bourges. De bestuurder werd geflitst met een snelheid van 163 km/u. Geen wereldschokkende snelheid, maar het levert toch een fikse boete op. De politie naderde vervolgens de Belg en de bestuurder kreeg een stopteken.

De automobilist negeerde het stopteken en ging er vandoor. Er volgde een achtervolging van meer dan 100 kilometer. De snelheden liepen op tot 230 km/u. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden.

Geen uitgebreid papierwerk of een maandenlang proces. De Franse autoriteiten hadden hun oordeel gisteren al klaar. De man moet een jaar de gevangenis in. Zijn vader, die op dat moment naast hem zat, mag zeven maanden brommen. Daarnaast zaten de moeder en de nicht van de bestuurder in de auto. De rechter heeft de twee echter geen straf opgelegd. (via 5minutes.lu)

Foto via @roquez op Autojunk