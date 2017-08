Nieuwe Fiesta ST-Line en Vignale hebben een prijs

Dit gaat de compacte hatchback in Nederland kosten.

Ford Nederland heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Fiesta. De hatchback komt in vier verschillende varianten op de markt. Deze varianten gaan schuil onder de naam Titanium, Trend, ST-Line en Vignale. Het is voor het eerst dat de Vignale-lijn naar de Fiesta komt. Dit is een luxere uitvoering met fraaiere materialen. In 2018 zal het gamma verder worden uitgebreid met de Fiesta Active Crossover en de 200 pk sterke Fiesta ST.

De hatchback is er als drie- en vijfdeurs en komt met diverse benzine- en dieselvarianten. De nieuwe Fiesta heb je vanaf 14.995 euro. De Trend- en Titanium-uitvoeringen staan nu bij de dealer. Ford levert de Fiesta met een 1.1 benzinemotor, een 1.0 EcoBoost motor en een 1.5 TDCI diesel. De diesel is enkel verkrijgbaar als vijfdeurs.

Wil je de sportievere ST-Line dan mag je 18.795 euro ophoesten. Deze variant is vanaf oktober leverbaar, maar orders kunnen nu al worden geplaatst. Dit geldt ook voor de Vignale-uitvoering. Deze luxe variant is er vanaf 21.345 euro.