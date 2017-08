Lease maar: BMW X5 of Tesla Model X

Enorm ruim, enorm snel en enorm duur. Maar welke te kiezen?

De hype rond de Tesla Model 3 is enorm. Iedereen en hun moeder wil er eentje hebben, zo lijkt het. We zouden bijna vergeten dat Tesla op dit moment al twee modellen in de showroom heeft staan. De Model S is inmiddels een vertrouwd beeld op de betere taxistandplaats. De Model X is wat verser. Het is een totaal andere benadering dan dat wij tot nu toe gewend zijn als het gaat om een grote, sterke en snelle vierwielaandrijver met plaats voor zeven personen.

De eerste X5 was een enorme trendsetter. Op dit moment zitten wel alweer op de derde generatie. Een populaire uitvoering in de lease is de X5 xDrive40e, een Plug-In hybride. Maar de fijnste motoren voor de X5 zijn toch wel de dikke zescilinder diesels. In deze editie van Lease Maar kijken we naar de subtoppers in de range.

Auto: BMW X5 xDrive40d Tesla Model X 90D Catalogusprijs: € 106.398 € 126.550 Fiscale prijs: € 105.183 € 126.990 Leasetarief: € 2.150 € 2.000 Vermogen: 313 pk bij 4.400 tpm 418 pk bij 0 tpm Koppel: 630 Nm bij 1.500 tpm 660 Nm bij 1.400 tpm Topsnelheid: 236 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,9 sec. 5,0 sec. Verbruik: 6,0 l/100km Zie tekst CO2 uitstoot: 157 gram/km Geen!

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

De Tesla is aanmerkelijk duurder in aanschaf. Dat is deels te verklaren door de rijkere uitrusting van de Tesla. Het is namelijk een flink verschil: parkeersensoren rondom, automatische schokdemperregeling, lederen bekleding, navigatiesysteem, 20″lichtmetalen velgen (de BMW heeft 18″), comfortsleutel, lane assist en verkeersborden herkenning. Dit is allemaal leverbaar op de X5, maar daar wordt deze wel weer duurder van. Heeft de X5 dan helemaal niets om mee te pareren? Jawel! De X5 heeft een heuse middenarmsteun achterin. Die heeft de Model X weer niet.

De Model X en X5 zijn beide premium auto’s met eventueel plaats voor zeven inzittenden. Bovendien zijn ze qua prijs gelijkwaardig. Het grootste verschil is natuurlijk de aandrijving. De BMW X5 heeft een 3-liter biturbo zescilinder dieselmotor. De Tesla een dubbele elektrische motor. Ondanks de enorme verschillen zijn er ook veel overeenkomsten op het gebied van prijs, afmetingen en prestaties.

Exterieur

De BMW X5 gaat alweer een paar jaartjes mee, alhoewel je dat er niet direct aan afziet. Het is vooral een heel erg grote en dikke BMW. De neus is bijzonder groot en laten er geen twijfel over bestaan dat deze auto uit München komt. Uiteraard is er een Hoffmeister-knik en heeft de X5 L-vormige achterlichten. Deze zijn behoorlijk groot, waardoor de auto smaller oogt dan ‘ie is. Vergis je echter niet: dit is een enorme auto.

Dat geldt ook voor de Tesla Model X. De meningen over de Model X lopen nogal uiteen. Sommigen vinden hem erg lelijk, anderen vinden hem afgrijselijk. Persoonlijk begin ik de auto wel te waarderen. Zeker in een goede kleur en met 22″ velgen is het een bijzondere auto. De Model X wordt als SUV alternatief in de markt gezet, maar eigenlijk is het meer een grote MPV met extra bodemvrijheid. Zie het als de grote broer van de Renault Espace.

Interieur

Wie ooit in een recente BMW heeft gezeten zal zich direct thuisvoelen in de X5. Alles is precies zoals je het verwacht. De meeste functies worden bediend met een separate knop of via het iDrive systeem. De ergonomie is uitstekend voor elkaar. Materiaalgebruik en afwerking zijn ook van een erg hoog niveau. Kortom, een typische BMW. Ook typisch BMW is de keuze in bekledingen, kleuren en afwerkingen. Je kan de auto helemaal naar wens samenstellen. Dat kan in sommige gevallen (Individual) vrij prijzig zijn, maar dan is jouw X5 helemaal zoals jij hem wil.

Bij de Tesla Model X is het totaal anders. Alleen voor mensen die een Model S rijden komt het bekend voor. Uiteraard is het grote scherm de dominerende factor. Het is even wennen en dan kom je erachter dat het verre van ideaal is. Het werkt nog niet optimaal. Het gaat voornamelijk om de bediening van het scherm, want het formaat is wel gaaf. Als je een weekje in een Tesla hebt gereden vraag je je af waarom alle andere auto’s zo’n klein schermpje hebben. Helaas kun je aan het interieur zien dat Tesla nog niet zo lang auto’s produceert. Het ziet er wat rudimentair uit. Bij de Tesla Model X is er in principe voldoende keuze om hem naar wens samen te stellen, maar zo uitgebreid als bij BMW is het niet.

Rijden

De eerste BMW X5 was eigenlijk de eerste SUV zoals wij hem tegenwoordig kennen. In het terrein kun je er niet al te veel mee, maar op geasfalteerde wegen is het een uitstekend rijdende auto. Uiteraard is de X5 voornamelijk comfortabel, maar de auto betrekt je meer bij het rijden dan een Audi Q7 of Volvo XC90. De motor is een beul. De prestaties zijn meer dan uitstekend en het verbruik is alleszins redelijk. Dit zijn ideale auto’s om lange afstanden mee af te leggen. Overigens kan het nóg sneller met de X5M 50d, maar volgens de kenner (@Wouter dus) zijn de 30d of 40d (met standaard xDrive) de betere keuze. De rijtest van de opperdiesel kun je hier bekijken.

De Tesla rijdt natuurlijk compleet anders, als je al zelf rijdt. Groot voordeel is de stilte aan boord. Ook hier meer dan uitstekende prestaties. De Model X 100D is gewoon sneller dan de X5 40d. Met name vanuit stilstand is de acceleratie indrukwekkend. Het kan nog sneller als je gaat voor de (peperdure) P100d. Qua sturen merk je dat de Model X erg zwaar is. Het zwaartepunt ligt heel laag, maar bij het nemen van een bocht voel je de massa. Daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen, want die prestaties vergen enorm veel van de accu. Nu is er een groot Europees netwerk aan superchargers waarmee je in een halfuurtje voldoende elektriciteit aan boord hebt. De bevindingen van @CasperH kun je zien in deze video.

Conclusie

Twee totaal verschillende benaderingen voor een grote en luxe familieauto. De X5 laat eigenlijk nergens steken vallen. De Model X heeft een paar waanzinnig gave features (Falcon Doors, gigantische voorruit, prestaties), maar ook een paar serieuze minpunten (afwerking, ergonomie, verbruik). Eigenlijk is de keuze heel erg makkelijk. Ga je veel kilometers maken, dan is eigenlijk de X5 de beste optie. Rijd je voornamelijk kleine afstanden, is de Model X zeker de moeite waard.