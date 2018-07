Gouden kans: bizarre Nederlandse autocollectie te koop

Goedemorgen!

Het is niet iedere dag dat we een collectie van deze omvang tegenkomen. In dit geval eindigde de 31 voertuigen tellende verzameling dankzij een puike tip bij ons op de radar. We hadden het overigens niet zonder gekund, want de collectie staat, om wat voor reden dan ook, te koop bij een fietsenwinkel. We know. Nu hebben we voortaan nóg meer aanbieders om in de gaten te houden.

De collectie mag misschien worden aangeboden bij een fietsenwinkel in Noord-Holland, gezien de indrukwekkende grootte en inhoud van de verzameling willen we deze allesbehalve negeren. Met het eerste voertuig in de collectie, een Mercedes 230 Pagode uit ’64 in concoursstaat, wordt de toon direct gezet. De huidige eigenaar is duidelijk een liefhebber, want in de rest van de collectie vinden we niet minder dan 12(!) andere Mercedessen. De andere helft van de verzameling bestaat o.a. uit een Ferrari 599, 2 Ferrari’s California, een Lamborghini Gallardo, een onder het stof bedekte Volkswagen Kever en een schitterende Ford F100. Daarnaast biedt de beste man nog een reeks boten, een flipperkast en een kassa aan.

Momenteel zijn niet alle voertuigen en objecten van een prijskaartje voorzien, dus een totale prijs schatten is vooralsnog een lastige opgave. Desondanks heeft de verkoper alvast de mogelijkheden aangegeven. Wat blijkt? Keiharde euro’s zijn geen vereiste. Wie één van de voertuigen wil hebben, kan deze eventueel omruilen voor een boot of camper. Wil je de gehele collectie in een klap overnemen, dan moet je met iets groters aankomen. De verkoper neemt eventueel genoegen met een fraai huis, of zelfs een bedrijfspand.

Met dank aan Mark voor de tip!