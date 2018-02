België koopt massaal Hyundai i30 N, wat doet Nederland?

De rappe hot hatch uit het Verre Oosten werd aanvankelijk goed ontvangen, maar hoe zit het met de orders?

Het is vandaag precies een week geleden dat de Belgische PR-afdeling van Hyundai een tweet de ether in slingerde, waarin stond dat de Koreanen alweer 250 exemplaren van de i30 N hadden verkocht in de Belux. Een weerzinwekkend aantal, zeker wanneer je beseft dat het Hyundai’s eerste echte hot hatch is. De vraag is echter: hoe doet ‘ie het in Nederland?

Er zijn immers een aantal zaken die het beeld enorm vertekenen. Om te beginnen is de Hyundai i30 N (rijtest) in België een klap goedkoper dan op onze bodem. Waar je de hot hatch in België mee mag nemen voor 29.999 euro, moeten wij 39.995 euro betalen. Lang leve ons belastingstelsel! Daarnaast zou het zomaar kunnen dat er in België veel i30 N’s zijn aangeschaft om bij alle 92 Hyundai dealers weg te zetten. Overigens zal het ook niet tegenwerken dat de Koreanen samen met Belgisch WRC-fabriekscoureur Thierry Neuville een speciale i30 N heeft uitgebracht.

Kortom, in Nederland gaat het allemaal wat lastiger, maar de i30 N zal ongetwijfeld een aantal keer over de toonbank zijn gegaan, niet? Jazeker, al mogen we spreken van minder dan een tiende van het totaal van onze zuiderburen. Na een paar telefoontjes blijkt dat Hyundai Nederland de i30 N sinds de lancering op 1 december precies 20 keer verkocht heeft. Hiervan zal zeker nog een deel bij de dealer staan, om nog maar niet te spreken over het exemplaar dat in de puinpoeier werd gereden.

Hoe dan ook zijn het geen cijfers waarvan we stijl achterover slaan. Aan de andere kant, als we kijken naar zijn directe concurrenten zien we dat ‘ie het toch niet slecht doet. De i30 N kan misschien nog lang niet op tegen publieksfavoriet Volkswagen Golf GTI (119 stuks), maar de Peugeot 308 GTI en de SEAT Leon Cupra (beide 12 stuks) zet hij mooi te kijk*. Dit kan natuurlijk iets te maken hebben met nieuwigheid, maar toch.

Hyundai heeft naar eigen zeggen geen exacte verkoopdoelstelling voor de auto, maar zou door het dolle zijn als ze er komend jaar 50 verkopen in Nederland. Tijd zal bepalen of ze ook daadwerkelijk aan dergelijk aantallen zullen komen, maar mij deert dat niet zo. Ik ben vooral blij dat het land der hot hatches blijft groeien.

*Cijfers van de concurrenten zijn niet gerekend vanaf 1 december tot nu, maar over heel 2017.