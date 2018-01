Dit zijn de 7 best verkochte automerken van Europa

Je zou het niet verwachten.

Nederland was afgelopen jaar niet het enige land dat een aardige groei in autoverkopen tegemoet zag komen. Binnen Europa steeg de vraag naar auto’s namelijk voor het vierde jaar op rij, waarmee de verkopen dankzij een stijging van 3,3 procent tot ruim boven de 15 miljoen uitkomt. Dit blijkt uit cijfers van ACEA.

Europa dankt deze indrukwekkende cijfers vooral aan aantrekkende markten als Italië en Spanje, die beiden recordstijgingen van respectievelijk 7,9 en 7.7 procent noteerden. Frankrijk en Duitsland deden het in vergelijking een stuk minder, maar de cijfers betekenen nog altijd een flinke groei. De buurlanden zagen hun verkopen in 2017 met 4,7 en 2,7 procent stijgen. Engeland deed het met een daling van 5,7 procent het slechtst. De nieuwe EU-lidstaten presteerden gezamenlijk een groei van 12,8 procent, terwijl Polen zelfs steeg met 16,9 procent.

Binnen de EU kwamen de verkopen ruim boven de 14,5 miljoen uit, maar rekenen we de EFTA-landen (Zwisterland, Noorwegen, etc) mee, dan breken we dus gezamenlijk door die magische grens van 15 miljoen auto’s heen. In totaal werden er 15,131,778 auto’s verkocht, tegenover 14,641,415 verkochte auto’s in de Europese Unie. Laatstgenoemde getal steeg met 3,4 procent.

Hieronder zie je de zeven landen die het hardst bijdroegen aan de verkopen. Nederland valt met #8 net buiten de boot. Aan de andere kant, die verkopen hebben we al lang en breed besproken.

1. Duitsland: 3.441.262, +2,7 procent

2. Verenigd Koninkrijk: 2.540.617, -5,7 procent

3. Frankrijk: 2.110.748, +4,7 procent

4. Italië: 1.970.497, +7,9 procent

5. Spanje: 1.234.931, +7,7 procent

6. België: 546.558, +1,3 procent

7. Polen: 486.352, +16,9 procent

Gekeken naar de automerken zien we dat Volkswagen ermee wegloopt. Hoewel het minder auto’s verkocht en het marktaandeel lichtelijk daalde, doet de VW Group het over het algemeen razend goed. Al met al is de VW Group goed voor 23,8 procent van alle verkopen, wat 11 procent meer is dan hun dichtstbijzijnde concurrent. De PSA Group is gezamenlijk goed voor 12,1 procent. Zij worden op hun beurt weer op de hielen gevolgd door de Renault Group, die 10,4 procent noteert. De FCA, BMW, Ford, Daimler en Toyota scharen zich in volgorde achter hen.

De best verkochte merken* vind je hieronder.

1. Volkswagen: 1,706,369 auto’s, 10,9 procent marktaandeel

2. Renault: 1,150,498 auto’s, 7,4 procent marktaandeel

3. Ford: 1,031,957 auto’s, 6,6 procent marktaandeel

4. Peugeot: 925,113 auto’s, 5,9 procent marktaandeel

5. Mercedes: 893,574 auto’s, 5,7 procent marktaandeel

6. BMW: 827,137 auto’s, 5,3 procent marktaandeel

7. Audi: 826,370 auto’s, 5,3 procent marktaandeel

*Deze cijfers bevatten de prestaties vanuit de EFTA-landen.