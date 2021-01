Belgen kochten in 2020 minder auto's, maar meer dan NL - Autoblog.nl

Belgen kochten vorig jaar veel minder auto’s dan normaal, maar kochten wel een stuk meer auto’s dan Nederlanders.

Maar liefst 431.491 stuks. Zoveel auto’s kochten de Belgen in 2020 als we HLN moeten geloven. Dat klinkt misschien heel veel, zeker als je het vergelijkt met Nederland. In ons land werden vorig jaar immers slechts 356.051 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Maar dat zegt misschien meer over hoe weinig nieuwe auto’s Nederlanders kopen, dan over hoe goed het in België gaat.

In 2019 kochten Belgen namelijk meer dan 550.000 auto’s. Drie meer, om precies te zijn. Dat komt neer op een daling van bijna 120.000 nieuwe auto’s, ofwel 21,55 procent. Opvallend aan de cijfers is dat BMW een redelijk goed jaar had. Want waar het gemiddeld met een vijfde daalde, daalde het bij BMW ‘slechts’ met één procent. Vorig jaar verkochten ze in België dan ook 36.381 bolides.

Daarmee haalden ze de tweede plek in de top 5. Op de eerste plaats staat Volkswagen, met 39.861 auto’s, een kwart minder dan een jaar eerder. Op de derde plek staat Peugeot met 33.551 auto’s (22 procent minder). Op de vierde plek staat Renault (31.895 stuks, -34 procent) en hekkensluiter is Mercedes, met 31.758 auto’s en een daling van 16 procent.

Voor de Belgische verkopers van tweewielers was 2020 weer een positief jaar. Althans, als het om verkopen gaat, dan. Het aantal nieuw verkochte bromfietsen steeg namelijk met 1,92 procent naar 29.090 bromfietsen. Bij motorfietsen was de stijging 3,52 procent, naar 25.807 nieuwe motorfietsen.

Bij een eerdere voorspelling gaf Febiac aan waarom Belgen vorig jaar minder auto’s kochten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus, waardoor er minder auto’s gekocht en geproduceerd konden worden. Het dieptepunt was in april, toen er net iets meer dan vijfduizend nieuwe auto’s werden ingeschreven.