België gaat APK-wanpraktijken aanpakken naar Nederlands voorbeeld

Vlaanderen wil het keuren van auto’s op de schop gooien, want het is nu een beetje een puinzooi.

In Nederland is niet alles perfect geregeld, maar er zijn best wat zaken die we beter voor elkaar hebben dan onze zuiderburen (niets ten nadele van onze Belgische lezers verder). Zo is het keuren van auto’s niet heel goed geregeld in België, zoals we in februari al schreven.

In België is de situatie als volgt: je kunt niet bij normale garages je auto laten keuren, daarvoor moet je bij een keuringsstation zijn. Dit zijn geen keuringsstations van de overheid (zoals de RDW bij ons), maar particuliere bedrijven die van de overheid per regio een monopolie hebben gekregen.

Vanwege de afwezigheid van concurrentie hebben deze keuringsstations klantvriendelijkheid niet altijd even hoog in het vaandel en rekenen ze vaak stevige prijzen. Ook zijn er lange wachttijden en worden er soms auto’s onterecht afgekeurd.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, wil nu orde op zaken gaan stellen. Zij wil (deels) een einde maken aan het monopolie. Dat betekent dat ook erkende garages straks auto’s mogen keuren. Net als in Nederland dus. Dit zou moeten zorgen voor minder lange wachtrijen en lagere prijzen.

De Belgen gaan nog niet volledig voor het Nederlandse model. De garage mogen namelijk alleen de herkeuring doen, nadat een auto eerder is afgekeurd. De keuringsstations behouden dus het monopolie op de eerste keuring.

Het plan is overigens nog niet in kannen en kruiken. Het is nog een plan. Er gaat onderzocht worden wat er allemaal mogelijk is. Als de hervormingen worden doorgevoerd, is het de bedoeling dat dit in 2024 gebeurt.

Foto: @jzaero, via Autoblog Spots

Via: Autonieuws.be