Fiat verlaagt de prijzen heel erg flink

Fiat verlaagt de prijzen van vier hardlopers met duizenden euro’s. Dat is wel interessant, toch?

In tijden dat alles duurder wordt, is het goed om te weten dat Fiat voor een verrassing zorgt. In plaats van de prijzen eveneens te verhogen, verlaagt de Italiaanse autofabrikant zijn prijzen.

En dan hebben we het niet over 100 real korting op een Braziliaanse bedrijfswagen. Nee, Fiat Nederland verlaagt de prijzen van ale modellen en in sommige gevallen zelfs heel erg veel.

Fiat verlaagt prijzen Panda…

We beginnen met de goedkoopste Fiat, de Panda. Deze allemansvriend is namelijk flink goedkoper geworden, relatief gezien: dik 1.200 euro. Voor 17.190 euro staat de basis uitvoering (met 1.0 mild-hybrid) te shinen bij jou op de stoep. Daarvan is alsnog 2.792 euro BPM, wat eigenlijk schandalig is.

We zeuren er veel te veel over, maar het kan toch niet zijn dat je over een kleine, zuinige A-segmenter bijna 3 mille belasting gaat graaien? Juist dit soort daadwerkelijke autootjes moet je ontzien. Maar ja, een plaat voor de kop kun je de beleidsmakers in Den Haag van vandaag in sommmige gevallen niet ontzeggen.

… en alle varianten van de 500!

Dan de Fiat 500. Dit model staat al sinds 2007 in de prijslijsten en dat is voor 2023 niet anders. Net als de Panda kun je maar één motor krijgen: de 1.0 mild-hybrid FireFly. De instapper kost 17.990 euro. Een RED of Dolce Vita kost 20.990 euro. Dat bedrag (20.990 euro) is ook de vanafprijs voor een 500 Cabrio.

De elektrische variant, de Fiat 500e, is ook goedkoper geworden. Sterker nog, hier heeft Fiat de grootste slag geslagen, want afhankelijk van het model scheelt het namelijk 3.400 euro. Hier is de RED-uitvoering de instapper. Voor 28.990 euro rijdt je weg in zo’n kekke EV. De 3+1 is 30.990 euro, maar dan krijg je wel meteen de ‘URBAN’-uitvoering. Cabrio rijden is mogelijk vanaf 31.990 euro.

Dan is er tot slot de Fiat 500X. Ook hier scheelt het flink, want er gaat zo’n drie mille van de prijs af. De instapper is nu verkrijgbaar vanaf 30.990 euro. De 500X Cabrio is er vanaf 33.990 euro.

Alle modellen zijn nu bij de betere Fiat-dealer te bestellen.

