België: hier geen zelfrijdende auto’s

België moet niets hebben van zelfrijdende auto’s.

In de Verenigde Staten zijn er diverse testlocaties waar autofabrikanten op de openbare weg autonome technologie mogen testen. Ook in Duitsland zijn er dergelijke gebieden. De Belgen, nee, die zitten helemaal niet te wachten op auto’s die het beter weten dan de berijder.

België gaat dan ook geen toestemming geven voor de komst van zelfrijdende auto’s. Dat zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in Het Nieuwsblad. Het gaat hier niet enkel om testen, maar überhaupt het gebruik van autonome functies tijdens het rijden is wat Gilkinet betreft een taboe.

Op een drukke snelweg de geavanceerde cruise control in je Mercedes EQS gebruiken? Dat is dus uit den boze. Het is slechts een voorbeeld. De EQS is optioneel uitgerust met Drive Pilot, een level 3 vorm van autonoom rijden. Daarmee kan de EQS, maar ook de S-klasse, tot 60 km/u volledig autonoom rijden op een snelweg. Dus tijdens files of wegwerkzaamheden. In Duitsland mag dit al. In België willen ze er niets van weten.

EQS, EQS 580 4MATIC, MANUFAKTUR Sonderpolster Leder Exklusiv Nappa MANUFAKTUR tiefweiß / schwarz, Zierelemente Holz Linde linestructure anthrazit offenporig, Multifunktionslenkrad in Holz-Leder-Ausführung, Electric Art Interieur, Premium-Plus-Paket, MANUFAKTUR Interieur-Paket, MANUFAKTUR Lenkrad zweifarbig in Leder Nappa ( WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 21,3-17,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0g/km );WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 21,3-17,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0g/km* EQS, EQS 580 4MATIC, MANUFAKTUR special upholstery in Exclusive nappa leather MANUFAKTUR deep white / black, Anthracite linestructure lime wood trim, MANUFAKTUR Interior Package, MANUFAKTUR head restraint cushion with embroidered Mercedes star ( WLTP: combined electrical consumption: 21.3–17.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km );WLTP: Combined electrical consumption: 21.3–17.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km*

Gilkinet is tegen de technologie omdat hij denkt dat mensen andere dingen gaan doen tijdens het rijden. Op dit moment vraagt autonoom rijden in de auto nog steeds oplettendheid van de bestuurder. Deze moet op ieder moment kunnen ingrijpen. Volgens de minister van Mobiliteit gaat het juist daar mis. Eenmaal ingeschakeld zijn automobilisten met andere dingen bezig, wat de kans op een ongeluk vergroot. Als je wil rusten tijdens het forenzen moet je maar de trein nemen, aldus Gilkinet.

Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias is niet heel blij met de uitspraken van de minister. Volgens Willems is de technologie niet te stoppen en moet juist worden gekeken hoe onder andere proefprojecten georganiseerd kunnen worden om de technologie te beoordelen.