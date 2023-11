Nieuwe Ram is hier en de TRX komt niet meer terug

Met de komst van de nieuwe Ram is de 712 pk sterke TRX verleden tijd.

Het was zo leuk voor zo lang het duurde. De TRX was een bizar ding, met meer dan 700 pk uit een HEMI V8 in een pickup. Alle rationele zaken werden overboord gegooid met de ontwikkeling van deze gigant. Het was maar voor eventjes. De nieuwe Ram is gearriveerd, de TRX krijgt geen opvolger.

Nieuwe RAM 1500

De krachtigste uitdossing van de nieuwe RAM is de RHO. Je moet het dan doen met een 3.0 liter Hurrican zes-in-lijn en 540 pk. Dat is toch andere koek in vergelijking met 712 pk en een V8. Daar staat dan ook weer een lager prijskaartje tegenover, al zijn er nu nog geen prijzen bekendgemaakt.

De 5.7 liter en 6.2 HEMI V8 verdwijnt in zijn geheel met de Ram 1500. De nieuwe zescilinder turbobenzinemotor moet de kar voortaan trekken. Wie liever toch meer inhoud wenst, zeg maar voor de conservatieve Amerikaan, blijft de 3.6 liter V6 beschikbaar.

Ramcharger

Met het vernieuwen van de Ram introduceert het merk ook een bijzondere hybride in vorm van de Ramcharger. Deze pickup combineert twee elektrische modules van 335 en 319 pk. Het accupakket is met 95 kWh riant. Daar blijft het niet bij, want er is ook nog een range extender aan boord bestaande uit een 3.6-liter V6 met 174 pk.

Het gecombineerde elektrische rijbereik is 1.110 kilometer. Als de accu leeg is heb je nog 100 liter aan benzine om op te stoken dankzij de range extender. Ram spreekt over de ultieme elektrische truck. Tja, in Europa hebben we hier ongetwijfeld een andere definitie in gedachten. Het systeemvermogen bedraagt 672 pk en 833 Nm aan koppel.

De hybride sprint in 4,4 tel naar 96 km/u. Daarmee is de Ramcharger sneller op de sprint dan de 712 pk sterke TRX. Die doet volgens de fabrieksopgave 0,1 seconde langer over dezelfde acceleratie.

Afscheid van de TRX

De TRX verdwijnt niet stilletjes van het toneel. Deze zomer introduceerde Ram de TRX Final Edition, waarvan er slechts 4.000 gemaakt worden. Daarna valt het doek voor de krachtigste Ram pickup ooit. Gelukkig hebben we de beelden nog.