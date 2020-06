België maakt reddingsstrook verplicht bij file

Hulpdiensten kunnen bij onze zuiderburen straks als het goed een stuk vlotter door een file.

Met spoed naar de plaats des onheils te snellen kan nog best een uitdaging zijn voor hulpdiensten, zeker als er file staat. Bij onze zuiderburen komt er nu nieuwe regelgeving met betrekking tot dit punt. België heeft ervoor gekozen om het Duitse systeem toe te passen: de reddingsstrook.

Deze methode is even simpel als doeltreffend, in ieder geval in theorie. Het betekent namelijk in dat er simpelweg een Rettungsgasse wordt vrijgelaten in het midden. Automobilisten moeten al bij voorbaat naar links en rechts uitwijken, niet pas als er sirenes klinken. Dit wordt naast Duitsland ook al in Hongarije en Luxemburg toegepast.

In België vond men zo’n reddingsstrook ook wel een puik plan. Daarom is er gisteren een wetsvoorstel goedgekeurd door de Kamer. Sp.a-kamerlid Joris Vandenbroucke, de indiener van het wetsvoorstel, was niet tevreden met de huidige tactiek van pas uitwijken als de hulpdiensten opdoemen. “Dat zorgt voor veel gewriemel van voertuigen in alle richtingen en hindert onze hulpdiensten vaak meer dan dat we ze helpen.”

Hoewel het plan op papier vrij eenvoudig is, zal het nog wel wat voeten in de aarde hebben om dit in de praktijk te brengen. Ten eerste moet iedereen ervan op de hoogte zijn, inclusief de niet-Belgen, en ten tweede moet er ook nog gedragsverandering plaatsvinden.

In Nederland is de vluchtstrook nog altijd de aangewezen plaats voor de hulpdiensten. Dit is niet zonder nadelen. De vluchtstrook kan geblokkeerd zijn en wordt onderbroken door op- en afritten. Moeten we daarom in Nederland ook een reddingsstrook invoeren? Of gaat dat niet werken? We kunnen in ieder geval eerst eens kijken hoe de Belgen het er vanaf brengen.

Foto: Een M6 Gran Coupé op de altijd gezellig Ring van Antwerpen, gespot door @thomcarspotter