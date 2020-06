Hacker geeft je Tesla nu voor een prikkie een boost

Waarom duur doen als het ook de helft goedkoper kan?

Een van de leuke dingen aan een Tesla is dat je auto over-the-air geüpdate kan worden. Op die manier kan het dus gewoon zo zijn dat je de volgende dag met een snellere auto vertrekt dan de auto waar je de vorige dag uitgestapt bent. Niet al te lang geleden zou dan nog als verre toekomstmuziek hebben geklonken.

Hack

Het punt is wel: als Tesla op deze manier een upgrade kan regelen, zou dat via een hack ook moeten kunnen, toch? En ja hoor, dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Guillaume André, eigenaar van een Canadese EV-garage, kreeg het voor elkaar.

De Canadezen ontdekten dit min of meer per ongeluk. Ze hadden eigenlijk een ander doel voor ogen: een Model 3 RWD ombouwen naar een AWD door een elektromotor toe te voegen. Tijdens dit project kwamen ze erachter hoe ze de Tesla Model 3 Dual Motor eigenhandig een Acceleration Boost of een Performance-upgrade konden geven.

Boost 50

Uiteraard wilde André hier een slaatje uit slaan. Hij heeft daarom een nieuw bedrijf in het leven geroepen onder de naam Ingenext. Op hun website bieden ze nu de upgrade aan onder de naam Boost 50. Ze vragen daarvoor $1.100, oftewel €974. Een officiële Acceleration Boost van Tesla kost je bijna het dubbele, namelijk €1.800.

Module

Je moet er wel zelf wat voor doen bij Ingenext. Je moet namelijk even wat hardware aansluiten in de vorm van de bovenstaande module. Als je dit gedaan hebt heeft je Model 3 als het goed is 50 pk extra. Een acceleratie van 0 tot 100 km/u zou daarmee in 3,8 seconden mogelijk moeten zijn. Standaard doet de Long Range dit in 4,4 seconden en met de Acceleration Boost 3,9 seconden. Met de boost van Ingenext is je Model 3 dus zelfs nog een fractie sneller.

Performance

Ingenext biedt ook nog een meer drastische upgrade aan. Daarmee kun je van je Dual Motor een Performance maken. Dit kost je €1.988,70. Zelf installeren is geen optie, dit moet je echt bij de garage laten doen.

Risico

De vraag is natuurlijk: wat vindt Tesla ervan dat je achter hun rug upgrades uitvoert? Volgens Ingenext hoef je je daar bij de Boost 50 geen zorgen om te maken. De module zou namelijk niet op afstand te detecteren zijn en je kunt nog gewoon firmware upgrades ontvangen. Dat geldt overigens niet voor de Performance-upgrade. Op het moment dat een Tesla-monteur met de auto aan de slag gaat kan hij natuurlijk wel de module ontdekken. Daarom raadt Ingenext aan deze er in zo’n geval even af te halen. Dat kan binnen een paar minuten.

Via: Electrec