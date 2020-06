Te koop in Nederland: Spyker C8, plus fiets én vliegtuistoelen

Perfecte toevoegingen voor je mancave.

Je kunt zeggen van Victor Müller wat je wilt, maar hij heeft wel gewoon ontzettend gave auto’s gebouwd. Nieuwe Spykers komen er helaas niet meer bij, maar gelukkig heb je af en toe nog de kans op een tweedehands exemplaar op de kop te tikken. Zoals deze Spyker C8 Laviolette, die nu in Nederland te koop wordt aangeboden met wat leuke extra’s.

De Spyker C8 was de eerste creatie van het merk van Victor Müller. We hebben hier de reguliere coupéversie voor ons, die de naam Laviolette meekreeg. Dit was een hoedtik richting Joseph Valentin Laviolette. Deze Belgische ingenieur was betrokken bij de ontwikkeling van de vooroorlogse Spykers.

De krachtbron van de C8 Laviolette was afkomstig van Audi. Om precies te zijn ging het om de 4.2 V8, die 400 pk en 480 Nm koppel produceerde. Dankzij de aluminium body komt het gewicht uit op 1.275 kg.

Het model werd geproduceerd van 2001 tot 2008. De Spyker C8 die nu te koop staat behoort tot de laatste exemplaren die gebouwd zijn. Het was oorspronkelijk een demo-auto, maar de kilometerstand valt nog mee: 17.950 km. De auto is uitgevoerd in een zeer fraaie combinatie: Quintessential Silver met een Tropicana Orange interieur.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er ook nog wat leuke accessoires bij zitten. De fiets die je ziet is een Koga Aeroblade. Dit bijzondere karretje is gebouwd in een oplage van 50 stuks. De Spyker-invloeden zijn met name terug te zien in de spaken en natuurlijk de perfect matchende kleuren. Verder zitten er ook vliegtuigstoelen bij, die het luchtvaarthema van Spyker extra kracht bijzetten.

Het totaalpakket staat momenteel te koop bij Classic Youngtimers in Uden. De vraagprijs is €387.200.