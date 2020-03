Volkswagen ID.1: de opvolger van de e-Up is onderweg

De kleinste telg van het elektrische offensief van Volkswagen gaat – logischerwijs – ID.1 heten.

Volkswagen hun ID-label is los met de ID.3. Die moet je zien als een soort elektrische Golf. Een belangrijke auto dus voor het merk. Er is echter nog een segment waar het wellicht belangrijker is dan ooit dat ze eens elektrisch worden. Het A-segment.

Nou is Volkswagen daar ook wel redelijk vertegenwoordigd, met hun e-Up (op de redactie beter bekend als Eup). De volledig elektrische stadsrakker van VW is recent vernieuwd en heeft nu redelijke specs voor zijn geld. Echt goedkoop is anders (hij kost zo’n 23.500 euro), maar zo duur is elektrisch rijden momenteel. Laat er nog één generatie overheen gaan en je hebt een vrijwel perfecte elektrische stadswagen.

En die komt eraan! De e-Up wordt rond 2023 opgevolgd door een gloednieuwe elektrische instapper, deze gaat ID.1 heten. Niet onvoorspelbaar, wel logisch. Specificaties liggen nog even in de toekomst, maar het wordt hopelijk beter dan de 250 km voor 23.500 euro van de Eup. Nogmaals, dat is niet slecht, maar het is niet bepaald de 10.000 euro die de reguliere Up ooit kostte. Die ook nog eens dubbel zo ver komt.

Daarmee neemt Volkswagen dus na één generatie afscheid van de naam Up!. Want net zoals dat er geen elektrische Golf komt, wordt alles opgeschoven naar de ID-range. De Volkswagen ID.1 zal daarom een verkleind MEB-platform gebruiken en van de grond af aan ontworpen worden als elektrische auto. Zoals gezegd, we kunnen de kleinste ID verwachten in 2023. (via Car Magazine)