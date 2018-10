Column: over Speedtail, LongTail en de rommel van de McLaren modellenstrategie

Hey McLaren, get your shit together.

STOP DE PERSEN! Het was me wel wat vanmorgen, lieve autovrienden. McLaren had een ‘nieuwe’ auto onthuld. Ze noemen hem de Speedtail, maar daar kom ik zo nog even op terug. Laat me eerst de aanhalingstekens rond het woord ‘nieuwe’ even verklaren. Voor de mensen die geen behoefte hebben aan een rant over modelnamen: skip naar de laatste paar alinea’s, beginnend bij TL;DR.

Daarvoor moeten we even een stukje terug in de tijd. We schrijven 9 september 2009, iets meer dan negen jaar geleden. Het merk McLaren komt met groot nieuws. Nooit echt dood geweest, maar allesbehalve levend op het vlak van straatauto’s sinds de door mij heilig verklaarde F1, dat merk introduceert een nieuwe, meer toegankelijke sportauto voor de openbare weg. De MP4-12C. Een carbon monocoque (Monocell noemt McLaren het) tweezitter, met een twin-turbo 3.8 V8 achter de voorstoelen, maar voor de achteras. De wereld is voorzichtig enthousiast, maar hoopt het beste voor dit iconische merk.

Het blijkt een succes. Een evolutie wordt 12C (minus MP4) genoemd en er komt een hypercar die de Ferrari LaFerrari en de Porsche 918 het leven zuur weet te maken. Zelfde basis (tweezits, carbon Monocell, 3,8 liter V8) maar met elektrospul erbij voor die extra oompf naar het heilige hypercar speelveld. Stijf uitverkocht. Er komen varianten op deze P1. En er komen spoedig nieuwe modellen. Er komen circuitauto’s op basis van beide modellen. Het kan niet op in Woking, het grote succes ligt voor het oprapen en McLaren doet wat het als automerk moet doen: het vult behoeftes van klanten. Eerst nieuwe klanten, later bestaande klanten.

Want er komen Spiders van de 12C. En er komt een nieuw model: de 650S. Als Spider en als Coupé. Er komt een 675LT, wat staat voor LongTail omdat hij een iets langere achterkant heeft. Er komt een 570S. Er komt een 540C, maar ook een 570GT. Er komt een 600LT en er komt een 720S en er komt van alles. Maar het is allemaal hetzelfde: tweezitter. Carbon Monocell. Twin Turbo V8 middenmotor. En het is overal dezelfde middenmotor. En het is overal een (doorontwikkeling van) dezelfde carbon Monocell. Dezelfde zeventraps automaat. Er wordt doorontwikkeld, maar het is elke keer meer van hetzelfde. Ik ga niet eens beginnen over de exterieurstyling, waar zelfs de grootste autoliefhebber een vergrootglas bij nodig heeft om ze van elkaar te onderscheiden. Op dit moment lijkt de strategie bij McLaren: nieuwe koplampen en een ander chipje op de V8 = nieuwe modelnaam.

Waar het bij McLaren aan ontbreekt is een heldere modelstrategie. De grap is dat McLaren daar zelf ook achter is gekomen. Ga je nu naar hun website, dan zie je dat er een verdeling is in Sports Series, Super Series en Ultimate Series. Maar dat die labels alleen terugkomen als een soort categorieën op de website, de snelste auto auto van de minst snelle categorie heet geen “McLaren Sports Series 600LT” maar gewoon “McLaren 600LT”. En ik begrijp überhaupt niet waarom ze drie modellijnen hebben, en wat de modellijnen voor kaders hebben. Blijkbaar is een 720S sportief genoeg voor het label “Super Series”, maar de 600LT niet.

En dat terwijl LT bij de introductie van de 675LT werd geïntroduceerd als het nieuwe label voor de sportievere series. Het “AMG” van McLaren. Vernoemd naar de McLaren F1 LongTail die grote successen behaalde in GT races. Het vreemde is alleen: de 675LT en 600LT hebben helemaal geen LongTail. Hoogstens een “IetsLongereTail” maar het label is gek genoeg niet ILT genoemd. Logisch dus dat de 720 ook LT genoemd is. Oh nee, die heet weer S. De ‘S’ van ‘Sports’ wellicht? Maar hij valt als enige in de Ultimate Series. Ingewikkeld dit.

Het enige wat er te begrijpen valt aan de modelnamen is dat de modellen die voorzien zijn van een getal (540, 570, 600, etc) het aantal pk’s in hun modelnaam hebben. Om het nog overzichtelijker te maken kan je binnen de verschillende series nog weer een toevoeging bij dat getal krijgen. Als er een getal is natuurlijk, de Senna en Speedtail lijken het zonder getal te moeten stellen. Maar hebben wel pk’s, best veel ook. Enfin, terug naar die toevoegingen. In de Sports Series is de 540 verkrijgbaar als C. En verder als niks. De 570 is verkrijgbaar als C, ehh nee sorry, S en GT. Niet als C. En de 600 is er als, eh, LT. En verder niks. Er zit geen enkele logica in. De verschillende Series lijken achteraf bedacht om orde te scheppen in de zelf gecreëerde chaos. Echt: what the fuck?

Kort samengevat: je moet hogere marketing geleerd hebben én minstens tien jaar bij McLaren werken om te begrijpen wat de gekozen modelnamen inhouden. En zelfs dan is het nog maar de vraag of je het begrijpt. En nu heeft McLaren zichzelf in de vingers gesneden met de naamgeving van hun laatste creatie: de Speedtail.

Dit is de auto die natuurlijk eigenlijk de naam Longtail zou moeten hebben. Maar dat kon niet, want dat label was al op andere auto’s geplakt om aan te geven welke auto’s sportief zijn en welke niet. De LT-badge dus he, wel op blijven letten. Los van het feit dat de LT-auto’s dus in de Ultimate Series zouden kunnen zitten, of dat er een toevoeging in de vorm van een S achter het aantal pk’s had gekund. Snapt u het nog? Nee precies. De naam Speedtail is niks: er is geen legacy, geen heritage, helemaal niks. Er is geen McLaren die eerder die naam droeg waarnaar nu verwezen kan worden. Het is iets nieuws. Nu is daar op zich niets mis mee, maar Longtail is de naam die deze auto had moeten hebben. Een legendarisch eerbetoon aan een legendarische auto.

Nu weten we veel, maar nog niet alles over de McLaren Speedtail. Wat duidelijk is, is dat er weer prat gegaan wordt op het gebruik van carbon, net als bij alle voorgaande modellen. En dat de conceptrandjes van de styling straks gaan verdwijnen, en dat er dan weer gewoon een heel herkenbare McLaren op staat. Een hele speciale, bizar snelle McLaren. Maar wel gewoon een McLaren. Het zou me ook oprecht verbazen als straks blijkt dat er geen doorontwikkeling van de carbon Monocell gebruikt is. En het verbaast me ook oprecht als blijkt dat er geen 3.8 V8 Twin Turbo met doorontwikkelde hybride techniek uit de P1 in de Speedtail zit.

TL;DR – Begrijp me niet verkeerd. Ik heb een enorm respect voor de techniek. Prachtig. Bloedsnel. Ik vind sommige McLarens best mooi (vooral de 570GT geloof ik, weet het niet helemaal zeker want hij lijkt nogal op de 540C) en ik vind het bovenal prachtig dat een klein merk als McLaren in relatief korte tijd een flinke groei heeft weten te realiseren in een moeilijk economisch klimaat. Respect. Geen SUV’s bouwen, maar sportwagens en toch overleven. Maar met de enorme expansiedrift hebben ze wel een zooitje van gemaakt op het modellenvlak. De Speedtail heeft de naam Longtail verdiend, maar McLaren heeft dat zichzelf op onverklaarbare wijze onmogelijk gemaakt.

Is er dan helemaal geen licht aan de horizon? Jawel. McLaren heeft de 1+2 configuratie van de McLaren F1 afgestoft. Voor het eerst sinds de McLaren F1 kunnen er meer dan twee mensen legaal plaats gaan nemen in een McLaren. Eindelijk. Nu maar hopen dat ze hun fantasie helemaal de vrije loop geven en iets origineels gaan doen. Wat dachten jullie van een 2+2 McLaren? Of een die-hard tracktool in de spirit van de Lotus 7-eleven, met een zescilinder turbo die ook in jullie F1-auto’s liggen? Hopla, twee gratis ideeën voor McLaren! Zorg alleen alsjeblieft even dat je er duidelijke modelnamen voor bedenkt. Als jullie hulp nodig hebben mag je natuurlijk altijd even bellen.