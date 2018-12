België is Model 3-distributeur, mag duizenden auto’s leveren

In de zak!

Tesla is recentelijk begonnen met de voorvertoning van de productieversie van de Model 3 in Europa. Nu de Europese marktintroductie van Tesla’s kleinste auto steeds dichterbij komt, krijgen we steeds meer informatie over de Model 3. Zo ook over de distributie van de auto. Een Belgisch bedrijf heeft deze week laten vallen dat zij verantwoordelijk zullen zijn voor de distributie van het model.

Naar verluidt zullen vanaf februari volgend jaar wekelijks duizenden Tesla’s Model 3 Europa binnenvallen. Dit moet in het specifiek gebeuren vanuit Zeebrugge. Volgens Focus WTV zal een vestiging van International Car Operators (ICO) verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van de langverwachte EV. Aldaar zullen de auto’s aan een laatste controle worden onderworpen, alvorens ze naar de dealers worden gestuurd. Dit in tegenstelling tot de Model S en Model X, die eerst nog een bezoek brengen aan de fabriek in Tilburg.

De opdracht betekent voor ICO dat er nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Volgens het bedrijf komen er ruim honderd nieuwe banen bij. Het bedrijf heeft 2,5 miljoen euro geïnvesteerd om de komst van de Model 3 in goede banen te leiden.