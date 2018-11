Miljaar, Tesla Model 3 komt naar Nederland

Eindelijk kennis maken met de instapper van de Amerikaanse autofabrikant.

Het moment dat de Tesla Model 3 officieel werd aangekondigd. Wanneer was dat ook alweer? Ik moest even graven, maar dat was april 2016. We zijn inmiddels ruim twee jaar verder en in die periode is een hoop gebeurd. De productie van de Model 3 loopt op rolletjes en Tesla gaat zich opmaken voor de Europese leveringen.

Want volgend jaar is het eindelijk zover. Circa drie jaar na aankondiging krijgen mensen die de Model 3 gereserveerd hebben de elektrische auto geleverd. Tenzij deze klanten in de Verenigde Staten zijn geweest of een autobeurs hebben bezocht, is de kans klein dat deze groep de Model 3 al in het echt hebben gezien. Daarom komt Tesla voor de wereldwijde lancering met een Model 3-tour.

Tesla zal tenminste 11 landen bezoeken, waaronder Nederland. De tour, die naast Europa ook in Azië zal plaatsvinden, is op dit moment aan de gang. De Amerikaanse autofabrikant begon de tour in Noorwegen en is nu in Parijs, Frankrijk. Naast deze landen doet Tesla ook onder meer België, Duitsland, Zweden, Italië, Japan en China aan. Klanten die de Model 3 gereserveerd hebben krijgen persoonlijk bericht van Tesla.

Foto: de Model 3 in een Zwitserse Tesla store. Via Jerome Allet op Twitter