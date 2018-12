Bitter plant terugkeer met Corvette Shooting Brake

Dat belooft wat, jongens.

De geschiedenis van “autofabrikant” Bitter is op zijn zachtst gezegd turbulent. In de jaren ’70 kwam het merk onder leiding van voormalig racecoureur Erich Bitter ter wereld, om vervolgens een kleine twee decennia lang auto’s van andere merken van nieuw plaatwerk te voorzien. Bitter Cars, dat tegenwoordig door het leven gaat als Bitter Automotive, heeft zich nagenoeg enkel beziggehouden met auto’s van GM en ook ditmaal moet een wagen van het Amerikaanse concern eraan geloven.

Bitter Automotive werkt naar eigen zeggen aan een shooting brake-conversie voor de Chevrolet Corvette C7. Daarmee gaat het bedrijf in zekere zin terug naar zijn wortels. 45 jaar geleden kwam Bitter Cars namelijk met de Bitter CD, een shooting brake op basis van de Opel Diplomat. Destijds kreeg de Opel een dikke V8 van Chevrolet, maar nu hoeft Bitter niets van dat alles te doen. De auto heeft immers al een krachtige achtcilinder in het vooronder. Later kwam het merk met de zeer gave Bitter SC, een bijzondere klassieker op basis van de Opel Senator. Hierover schreven wij zelfs een heuse special!

Hoewel Bitter naar eigen zeggen mikt op een terugkeer, is de hoeveelheid informatie momenteel nog zeer beperkt. De koetsenbouwer heeft vooralsnog geen technische specificaties onthuld en ook echte foto’s hebben we nog niet te zien gekregen. We moeten het voorlopig even doen met een tweetal digitale schetsen die, om heel eerlijk te zijn, ook niet heel veel weggeven. Bitter heeft echter nog voldoende tijd om ons te overtuigen, want de onthulling staat pas gepland voor de Geneva International Motor Show van 2020. Dat gezegd hebbende, in het verleden hebben ze ook drie jaar op rij hetzelfde studiemodel van de CD II meegenomen naar die beurs, dus heel veel zegt dat niet. Wel beweert Bitter dat er twintig exemplaren geproduceerd moeten worden en er al twee zijn besteld. Het moet de eerste auto van het merk worden sinds de Bitter Vero, die we in 2011 te zien kregen.