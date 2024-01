Audi Q9 wordt BMW X7 concurrent

Met de Audi Q9 kun je eindelijk BMW X7-bestuurders recht in de ogen aankijken.

Je ziet dat de Duitse luxe automerken elkaar op de voet volgen. Als ze zien dat een bepaalde niche werkt bij de concurrent, komen ze zelf ook met een dergelijke auto. Toen BMW kwam met de X6, moest iedereen lachen. Toen BMW succes had met de X6, kwam de Mercedes-Benz GLE Coupé en Audi Q8 eraan.

Nu is het niet zo dat de merken in alle segmenten actief zijn. Zo had BMW geen concurrent voor de Audi R8, bijvoorbeeld. Of een BMW X2-concurrent van Audi en Mercedes-Benz, die zijn er ook niet. Audi zelf mist ook een model: namelijk een ultragrote SUV. De Audi Q7 zat ooit qua formaat ietsje boven de (toenmalige) ML en X5, maar tegenwoordig zijn die drie (X5, GLE en Q7) min of meer even groot.

Ultragrote SUV: Audi Q9

Het segment van de ultragrote SUV’s is niet heel erg omvangrijk, maar de marges zijn enorm. Naast de BMW X7 en Mercedes-Benz GLS zijn ook de Cadillac Escalade (niet voor Europa) en natuurlijk de Range Rover actief. Maar Audi dus niet. Volgens het Australische Car Sales bestaat de kans dat Audi alsnog met een Q9 op de proppen komt. In gesprek met de Sales Director van Audi – Jeff Mannering – kwam naar boven dat het een mogelijkheid was.

Nee, dit is niet de Audi Q9 maar de huidige Audi Q7. Net als de auto op de header.

Aan de Australische publicatie gaf Mannering aan dat er ruimte was voor een Audi-model boven de Q7, in het segment van de X7 en GLS. Volgens hem is er een goede kans dat een dergelijk model er komt en dat de naam Audi Q9 ‘lekker klinkt’. Meestal moeten we het doen met een glimlach van de PR-functionaris, dus dit lijkt zo klaar als een klontje te zijn.

Wat voor basis?

Dan is het alleen de vraag wat voor techniek men gaat toepassen. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is een vrij eenvoudige doch effectieve: maak de Q7 groter. De Q7 staat op het MEB-platform, net als de Bentley Bentayga en diens EWB-versie. Op die wijze heb je vrij snel een grotere SUV met dikke zes- en achtcilinder motoren, plus de nodige PHEV’s voor Europese markten.

Ook dit is nog altijd de huidige Audi Q7

Een andere methode is om meteen in te zetten op een elektrische auto. Omdat het toch wel een paar jaar duurt voordat een nieuw model er is, kun je meteen met een moderne aandrijving met toekomstperspectief bouwen. Mercedes is min of meer al actief met de EQS SUV in dit segment, bijvoorbeeld. Audi kan samenwerken met Porsche, dat zelf werkt aan het K1-project.

De K1 is een enorme elektrische mega-SUV bóven de Cayenne met 1.000 pk, precies wat past bij een sportwagenfabrikant. Zo heel vreemd is die samenwerking niet. De Audi Q6 e-tron en Porsche Macan delen hetzelfde platform (PPE) en ook de Porsche Taycan en Audi e-tron zijn gezamenlijk ontwikkeld. Als we meer horen, lees je het hier, op Autoblog!

Via: Carbuzz