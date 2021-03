Porsche weigert elektrisch VW-platform vanwege hoge kosten - Autoblog.nl

Volkswagen wil dat alle automerken straks met één elektrisch platform aan de slag gaan, maar daar heeft Porsche geen zin in.

Alle elektrische Volkswagens rijden nu op het MEB-platform, maar Volkswagen kijkt nu al naar de toekomst. Over een paar jaar start de ontwikkeling van het Scalable Systems Platform, eind dit decennium moeten we de eerste auto’s op dit platform zien. Alle auto’s in alle segmenten moeten op dit platform kunnen werken, zegt Volkswagen-baas Herbert Diess. “En rond 2035 zal SSP de ruggengraat vormen van de hele groep”, aldus de topman.

Alhoewel, de hele groep? Porsche heeft minder zin in Volkswagens elektrisch platform. Volgens Automotive News Europe heeft Porsche-R&D-baas Michael Steiner gezegd dat Porsche bij het eigen PPE-platform zal blijven, in plaats van dat ze SSP gaan gebruiken. Porsche ontwikkelt PPE samen met Audi, waarbij de focus ligt op snelle acceleratie, een langere actieradius en kortere laadtijden. Precies wat je verwacht in een premium bak, dus.

We hebben nog geen PPE-auto’s gezien, de massaproductie begint pas halverwege volgend jaar. Dan gaat Porsche de volledig elektrische Macan maken, schrijft ANE. Audi volgt later met de Q6 e-tron. In tegenstelling tot wat Diess zei, wordt SSP volgens Steiner dus een mainstreamplatform en blijft PPE premium. De SSP wordt dus feitelijk gewoon de vervanger van MEB, in plaats van een vervanger voor alle elektrische platforms.

Waarom? Dit heeft alles te maken met de kosten, stelt Steiner. Het zou namelijk veel te duur zijn om één platform te maken dat voor alle marktsegmenten werkt. Porsche stelt immers hogere eisen aan een platform dan Volkswagen.

Overigens betekent dit niet dat Porsche helemaal niks gaat doen met het Volkswagen-platform. SSP is namelijk niet alleen een stukje hardware, maar ook een stukje software. Volkswagen werkt namelijk aan nieuwe VW.OS-software voor auto’s, die tegelijk met SSP geïntroduceerd gaat worden. Dit moet bijvoorbeeld meer autonome functies mogelijk maken. Het stukje software wil Porsche wel meenemen voor PPE. Op die manier heeft Diess dus toch een beetje gelijk met zijn ruggengraat-opmerking, maar voor een groot deel eigenlijk niet.