BMW onthult op één na zwaarste safety car ter wereld

Haha, flauw hoor. Dit is de nieuwe BMW M5 MotoGP Safety Car.

Om te zorgen dat kopers massaal naar de dealer rennen om een order te plaatsen voor de nieuwe M5 moet BMW het model natuurlijk veelvuldig onder de aandacht te brengen. De vermogende man op middelbare leeftijd weet het merk wel te vinden, nu nog de rest.

De BMW M5 inzetten als nieuwe Safety Car voor de MotoGP is een uitstekende troef. Dit weekend beleeft de dikste 5 Serie zijn debuut. Gisteren was de onthulling voor een select groepje klanten in het House of BMW in Milaan, Italië. Zaterdag kan de rest van de wereld de safety car zien tijdens de Grand Prix van Misano.

Niet de zwaarste safety car

Ironisch genoeg is de BMW M5 niet de zwaarste safety car ter wereld. Die eer gaat naar zijn voorganger, de BMW XM Label Red Safety Car die in standaardtrim al goed is voor 2.695 kg. Een M5 ziet er toch wat gaver uit als Safety Car dan die sloopkogel van een XM.

BMW levert al jarenlang auto’s aan de MotoGP. Dit is het 26ste seizoen dat het Duitse merk verbonden is aan de koningssport van het motorracen.

Op alle veiligheidsvoorzieningen, zwaailampen en de opvallende graffiti-design livery na is het motorisch een ‘gewone’ BMW M5. Dat betekent 727 pk dankzij een V8 en elektromotor. Gekoppeld aan een 8-traps automaat en M xDrive vierwielaandrijving. BMW zet de M5 Safety Car in als sedan, maar de dikste 5 Serie ooit komt er ook als Touring. De livery heeft de BMW M Hybrid V8 raceauto als inspiratie.

Om de boel wat op te leuken zijn er een aantal M Performance goodies op de BMW M5 Safety Car gemonteerd. Het gaat hier onder meer om een carbon diffuser, zijskirts, titanium sierstukken voor de uitlaat én een carbon tankdop. Vooral dat laatste is heel belangrijk.