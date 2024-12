BYD Seal krijgt goedkopere instapper: goed Model 3-alternatief?

Zal dit Nederlanders doen zwichten?

Het Chinese Build Your Dreams zal met jaloerse blikken kijken naar de Nederlandse verkoopcijfers van Tesla. Waar BYD dit jaar tot december 2.792 auto’s registreerde, zette Tesla in dezelfde periode 24.098 EV’s op Nederlandse platen. Dat zal BYD graag anders zien in 2025. Een nieuwe instapper met de naam BYD Seal Comfort moet de concurrentie aangaan met de goedkoopste Tesla Model 3, de versie met achterwielaandrijving.

In de nieuwe Seal-uitvoering krijg je een 61,4-kWh Blade-batterij waarmee je volgens WLTP-berekeningen 460 kilometer kunt rijden. Na het ontladen kun je de accu weer opladen met 110 kW. Van 10 naar 80 procent opladen duurt 37 minuten. Om maar meteen de vergelijking te maken met de Tesla: die komt 513 kilometer ver, kan met 170 kW opladen waarmee je in 20 minuten van 20 naar 80 procent kunt laden. De oplaadtijd is daardoor lastig te vergelijken, maar los daarvan staat het nu 1-0 voor de Tesla.

Prestaties van de BYD Seal Comfort

Dankzij een elektromotor op de achteras stuurt de Seal Comfort 231 pk naar de achterwielen. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is mogelijk in 7,5 seconden. Ook hier delft de Chinese EV het onderspit. De goedkoopste Model 3 heeft 283 pk en schiet in 6,1 seconden naar de 100 km/u. 2-0 voor Musk.

Misschien wint de BYD op bagageruimte dan? In de Seal kun je achterin 400 liter aan spullen kwijt. Onder de ‘motorkap’ aan de voorkant is nog eens 53 liter aan opbergruimte. En de Model 3? Daarbij kun je achterin 594 liter kwijt en voorin 88 liter. Dit begint pijnlijk te worden.

Is de BYD op zijn minst goedkoper dan de Tesla?

Wie als particulier langsgaat bij een BYD-dealer moet tenminste € 41.690 aftikken voor de Seal Comfort. Da’s € 4.300 minder dan de volgende Seal-uitvoering. Zakelijke rijders betalen tenminste € 222,- bijtelling per maand.

Voor kopers zonder onderneming is de Tesla nog steeds de goedkopere keuze, maar de kloof is wel een stuk kleiner geworden. Je betaalt € 40.990 voor de instap-Tesla. Zakelijke rijders daarin tegen houden wat geld over wanneer ze de BYD kiezen. Wie de Model 3 via financial lease rijdt, betaalt € 234,- per maand. Bespaar je toch mooi € 144,- per jaar. Yeah!

Waar zou je dus de BYD wel voor kopen? Misschien voor het interieur? Net als bij Tesla is het grote middenscherm prominent aanwezig. Gelukkig is er nog een fysieke pook en wat drukknoppen op het middenconsole. De bekleding is gemaakt van veganistisch leer. Wellicht kan dat je overhalen. Of dat je niet hetzelfde rijdt als je buurman.

De BYD Seal Comfort staat vanaf komend jaar in de showrooms. Check hieronder of het rijgedrag van de Seal nog kan zorgen voor een laatste reden om voor de BYD te gaan.