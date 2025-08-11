Belgische overheid veilt een échte Ferrari 430 Scuderia

Hij moet even afgestoft worden, maar dan heb je een heuse Scuderia.

Als je bent opgegroeid in de jaren ’00, dan is de kans groot dat de 430 Scuderia een van je droomauto’s was. Onthuld door Michael Schumacher, een atmosferische V8 en posterwaardige looks: de Scuderia sprak enorm tot de verbeelding. En doet dat na 18 jaar nog steeds.

De prijzen zijn alleen maar gestegen, maar je hebt nu de kans om er een Scuderia op de kop te tikken die (potentieel) niet de hoofdprijs kost. Dit is namelijk een auto die in beslag genomen is door de Belgische overheid. En ze hebben niet eens de moeite gedaan om de auto even stofvrij te maken voor de foto’s.

Bij in beslag genomen auto’s moet je sowieso wantrouwend zijn en wat hier meteen opvalt zijn de aftermarket velgen. Is dit wel een echte Scuderia? Om die vraag maar meteen te beantwoorden: ja. Afgezien van de velgen zijn alle kenmerken van een echte Scuderia aanwezig. De bumpers, de uitlaten, de kuipstoelen met vijfpuntsgordels, een netje in plaats van een dashboardkastje, het klopt allemaal.

Het enige wat verder nog ontbreekt is de striping, maar die was optioneel. Dat maakt deze auto juist extra speciaal, want Scuderia’s zonder striping zijn zeldzamer. Ook de lak is bijzonder. Het lijkt te gaan om Grigio Scuro a.k.a. vuilniszakgrijs, een kleur die je zelden ziet op een Scuderia.

De catalogus van de Finshop (zo heet het Belgische equivalent van Domeinen) bevestigt dat het inderdaad een 430 Scuderia is. De auto staat geregisteerd als Scuderia, met 510 pk. Dat is 20 pk meer dan de standaard F430. De Scuderia moet het verder vooral hebben van 100 kg gewichtsbesparing en een scherper onderstel.

Dit bijzonder uitgevoerde exemplaar heeft 21.317 kilometer op de klok, als de tellerstand klopt. Helaas is deze veiling alleen voor “professionelen uit de automobielsector”, dus als particulier kun je niet bieden. Zul je toch even de bevriende autohandelaar in moeten schakelen.