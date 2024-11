Belgische overheid veilt een überzeldzame Alfa

Van deze Alfa zijn er maar 10 gemaakt.

Ons eigen Domeinen heeft momenteel niet zoveel interessants in de aanbieding, dus daarom hebben we voor de grap weer eens bij onze Zuiderburen gekeken. De Belgische Fin Shop – zoals dat daar heet – heeft wel een interessante aanbieding: een hele zeldzame Alfa.

Het betreft een Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Racing Limited Edition. Deze special edition dateert uit 2019, toen Alfa nog actief was als sponsor in de Formule 1. Dat wil je natuurlijk zo veel mogelijk uitmelken als merk en dan mag een speciaaltje niet ontbreken.

Zowel de Giulia als de Stelvio kregen dus een Formule 1-livery aangemeten, onder de noemer Racing Limited Edition. Omdat alleen een livery een beetje flauw is, heeft Alfa Romeo ook nog wat andere zaken aangepast.

De Racing Edition is 28 hele kilo’s lichter dankzij het gebruik van diverse carbon fiber onderdelen. Daarnaast heeft deze versie geen 510 pk, maar 520 pk. Verder is de auto uitgerust met carbon-keramische remmen en een Akrapovic-uitlaat. Het interieur is aangekleed met alcantara, carbon en rode stiksels.

De verschillen met een gewone Stelvio Q zijn dus vrij beperkt, maar al met al is het toch wel een cool ding. En ook nog eens heel zeldzaam, want er zijn van de Giulia en de Stelvio Racing Edition elk maar 10 exemplaren gemaakt.

Je hebt nu dus de kans om zo’n überzeldzame Alfa te scoren in de Fin Shop. Er staat al wel 146.912 km op en de auto verkeert helaas niet in topstaat. In de beschrijving wordt gesproken over “deuken en krassen, motorindicator, antibotsingsfout, ophangfout, esc-fout, richtingfout, batterijfout.”

Er kan geboden worden vanaf €40.000, maar dat heeft op dit moment nog niemand gedaan. Maar je hebt nog even de tijd om erover na te denken, want de veiling loopt nog 12 dagen.