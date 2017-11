Belgische Politie aan de elektrische BMW i3

Geen Tesla of Twizy, maar een BMW i3!

De Belgische Politie in Aalter en Knesselare heeft vijf elektrisch aangedreven BMW i3’s (rijtest) aangeschaft. Aalter en Knesselare volgen daarmee het goede voorbeeld van andere wereldsteden zoals Milaan, Londen en Los Angeles. In buurland Luxemburg gunnen ze zichzelf meer op elektrogebied, maar het is beter dan een i-Miev.

De kosten van deze elektroparels: €42.000 euro per stuk. Maar dat wil de politie natuurlijk terugverdienen met de onderhoudskosten en de lage verbruikskosten. Een standaard BMW i3 kost in België ruim €31.000 euro en dus wordt er nog eens 11.000 euro stukgesmeten op lampjes, stickers, een communicatiesetje en een extra EHBO-setje aan boord. Overigens zijn we oprecht benieuwd naar de gevolgen voor de elektrische range met al dat extra gewicht aan boord. Bovendien zullen de extra computers aan boord ook wel wat stroom trekken. Er zijn inmiddels twee voertuigen geleverd, maar dat worden er begin volgend jaar totaal vijf. Daarmee is één derde van het wagenpark van Aalter en Knesselare straks elektrisch aangedreven.

Denk overigens niet dat je nu ongestraft de regio door kan knallen daar in het westen van België, want er blijven interventievoertuigen op normale brandstof in de vloot van de Politie. Er loopt ook een aanvraag voor een hybride voertuig overigens. Deze i3 noemen wij voortaan Politi3.

Dank aan Camiel voor de tip.