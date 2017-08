Politie Luxemburg gaat aan de Tesla Model S!

Zie die maar eens af te schudden.

We zien vanuit het Midden-Oosten regelmatig de heftigste hypercars in de kleuren van de lokale politie, maar deze Tesla is geen publiciteitsstunt. De politie in Luxemburg heeft namelijk een tweetal Tesla’s Model S aangeschaft voor surveillance-doeleinden.

Helaas is (nog) niet bekendgemaakt om welke types het exact gaat. Wel zijn eventuele bezwaren met betrekking tot de actieradius vrij eenvoudig in de kiem te smoren. Luxemburg is immers zo’n klein land dat een beetje Tesla een paar keer de landsgrenzen kan ronden op een volle acculading.

Overigens zou Luxemburg niet de primeur hebben als het gaat om Politie Tesla’s. De LAPD testte eerder al twee Model S’en, maar op basis van de bevindingen zag de dienst ervan af om de EV’s daadwerkelijk in gebruik te nemen. (via: RTL)