Belgische schuur bevat miljoen aan oude Bugatti’s

En een Citroën.

Je moet er even tweehonderd doorweekte zandzakken voor verplaatsen, maar dan heb je ook wat. Matthieu Lamoure, algemeen direecteur van veilingshuis Artcurial Motorcars, wist niet wat hij aan ging treffen toen hij onlangs samen met mattie Pierre Novikov een Belgische schuur onderzocht. Het was in ieder geval wel duidelijk dat iemand de inhoud ooit waardevol genoeg geacht had om de zaak flink te barricaderen. Naast de zandzakken stond er ook nog een moderne auto tussen buitenstaanders en de buit.

Uiteindelijk bleek de manuele arbeid die noodzakelijk was om de schat te ontginnen echter volledig de moeite waard te zijn geweest. In de schuur werden namelijk drie klassieke Bugatti’s aangetroffen, met een geschatte waarde van een miljoen Euro. Het betreft om precies te zijn een Bugatti Type 57 Graber Cabriolet, een Bugatti Type 49 faux-coupe Gangloff en een Bugatti Type 40. Oh ja, er stond overigens ook nog een Citroën 5 HP Trèfle bij de Dutch Belgian Bugs.

Minstens zo interessant als de auto’s zelf is bij dergelijke vondsten altijd het verhaal erachter: hoe dan??? In dit geval behoorden de auto’s naar verluidt ooit toe aan een beeldhouwer, die de auto’s niet in zijn bezit had om er mee te rijden, maar als voorwerpen van inspiratie gebruikte. Je zou dus kunnen zeggen dat de schuur ooit een soort mood room avant-la-lettre was.

De auto’s zijn volgens Artcurial nog prima te redden, maar hebben wel wat werk nodig. Helaas hebben we voorlopig alleen de twee foto’s die in dit artikel verwerkt zijn. In februari gaan de Bugatti’s en de Citroën onder de hamer, bij dezelfde veiling waar ook de peperdure Nederlandse Alfa Romeo 8C 2900B verpatst zal worden. Voor de geïnteresseerden: deze Belgische Bugs worden zonder minimumprijs verkocht!