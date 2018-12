Koninklijke onderscheiding voor genie-ontwerper Murray

Als iemand het verdient, dan is hij het wel.

Een van de meest gevierde (race)auto-ontwerpers ter wereld heeft deze week van de Britse koningin Elizabeth een prestigieuze onderscheiding gekregen. In de ‘New Year Honours‘ van de koningin wordt dit jaar o.a. de fantastische carrière van Gordon Murray erkend en daarvoor heeft het Britse rijk de Zuid-Afrikaan hem de titel CBE, ofwel ‘Commander of the British Empire‘, gegeven.

Tweemaal per jaar geeft het hoofd van het Britse rijk dergelijke onderscheidingen uit. De onderscheiding die Gordon Murray heeft gekregen is voor hem zeer speciaal, daar deze voor niet-Britten de hoogst mogelijke titel is. In een reactie vertelt de ingenieur:

“It is extremely humbling to receive a CBE in the Queen’s New Year Honours. I’ve spent more than 50 years doing what I love, working with a wealth of highly-talented and creative people around the world, but primarily in the UK. From the competing during the heyday of Formula 1, to designing the world’s fastest supercar, I’ve loved every minute. I’d like to dedicate this honour to all those I’ve worked with over the years and I look forward to an exciting new future for the Gordon Murray Group.”

De in 1946 geboren Gordon Murray kwam al op jonge leeftijd in aanraking met auto- en motorsport. Door zijn grote interesse in techniek kon hij zijn vaardigheden perfect kwijt als ingenieur. Na een universitaire studie begon hij met het bouwen van zijn eigen auto’s. Al snel besloot hij voor het allerhoogste te willen mikken: de Formule 1. In 1969 kon hij een positie bij het Formule 1-team van Brabham bemachtigen. Binnen enkele jaren wist hij zich daar op te werken tot technisch directeur en creëerde hij in 1978 een van zijn meest bekende ontwerpen: de zogenaamde ‘fan car‘ waarmee Niki Lauda, John Watson en Nelson Piquet in actie kwamen.

Zijn succes bij Brabham bleef niet onopgemerkt. Nadat hij in 1981 en 1983 met Brabham de wereldtitel had binnengesleept, maakte hij in 1987 de overstap naar McLaren. Hier nam hij de rol over van John Barnard en was hij een belangrijk onderdeel van het wonderbaarlijke ontwerpteam, dat aangestuurd werd door Steve Nichols. Een jaar later, in 1988, had het team de meest dominante Formule 1-auto ooit in elkaar weten te knutselen. Vervolgens kon hij binnen McLaren doorgroeien, maar niet in de autosport. Murray werd aangewezen als het hoofd van McLaren Cars en was in die rol actief tot en met 2001. Onder zijn leiding werden de iconische McLaren F1 en de nog altijd bijzondere SLR McLaren verwezenlijkt.

Enkele jaren na zijn vertrek bij McLaren stichtte hij Gordon Murray Design Limited. Zijn eigen bedrijf heeft door de jaren heen allerhande auto’s gemaakt voor verschillende doeleinden. Daarbij werkt zijn bedrijf hard aan een revolutionaire technologie, genaamd iStream.

Opmerkelijk is wel dat vijfvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton dit jaar wederom is overzien door het committee. Dit terwijl andere sportmensen met minder indrukwekkende prestaties wel onderscheidingen kregen.