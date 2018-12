Kijk, een moderne Maser mét een premium interieur

Het kan dus toch.

Maserati, het is een geweldig merk met een nog mooiere historie. Als autoliefhebber wil je daarom graag dat Masers goed en begerenswaardig zijn, waardoor je al snel enigszins bereid bent om enkele schoonheidsfoutjes door de vingers te zien. Misschien heeft een Quattroporte Sport GT S (rijtest) van de vijfde generatie iets minder power dan iets banaals als een BMW M5, maar who cares. Bewonder de looks, luister naar de motor en je bent dat al snel vergeten.

Toch zitten er bij iedereen een grens aan wat je bereid bent te accepteren voor dergelijke schoonheid. Vooral als die schoonheid tanende is. Onder bezielende leiding van wijlen Sergio Marchionne transformeerde Maserati namelijk in Maslerati. De huidige modellen baseren op Chryslers en dat is ook van binnen goed te zien. Daarbij zijn ze van buiten absoluut nog steeds mooi, maar niet meer zo drop dead gorgeous als in het verleden (soms) het geval was. Met andere woorden, om nu nog zo’n dikke BMW te laten staan ten faveure van een Masler moet je wel écht een enorme fan van het merk zijn.

Tuner Carlex heeft ook ingezien dat het beter kan. Dat doen ze overigens bij alle auto’s als je genoeg geld meebrengt, maar de moderne Maserati kan de Poolse behandeling wat beter gebruiken dan de rest. In tegenstelling tot bij de Macan die we onlangs de revue zagen passeren houdt Carlex het voor de Levante wat subtieler. Hier geen gewaagde kleurstellingen, maar stijlvol zwart afgezet met glimmende chromen details.

Het leder heeft wel hetzelfde ruitjespatroon dat Carlex ook toepastte in de Macan. De stoelen en achterbank zijn ermee bekleed, maar ook de deurpanelen. Het stuurwiel is voorzien van iets dan lijkt op reptiellederen uiteraard ontbreken de nodige logo’s niet. Het chroom rondom onder andere de klokkenwinkel is een nice touch. Koop dan?