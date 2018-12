Nederlandse Alfa Romeo moet een bizar bedrag opleveren

Dit kunststukje op wielen gaat voor een bedrag met veel nullen onder de hamer.

Er was eens een tijd waarin de auto een bijzonderheid was. Toen het niet normaal was dat zowel jij als je vrouw een auto voor de deur hadden staan. Nee, als je al een auto had, dan behoorde je tot de elite. Dat wrijft men er graag nog een beetje extra in. Vandaar dat carrosseriebouwers hun handen vol hadden aan het creëren van schitterende creaties, de meeste daarvan hadden al een plekje in de geschiedenisboeken tijdens het handmatige bouwproces.

We schrijven 1939, nét voor de oorlog, als Carrozzeria Touring hun laatste hand legt aan een Alfa Romeo 8C 2900B. Nou was de autofabriek voor massaproductie opkomend vanwege de T-Ford, maar Touring deed het nog allemaal met de hand. Vandaar dat elke auto van de koetsenbouwer uniek is en bovendien enorm zeldzaam. Van deze 8C 2900 zijn er maar 32, de coupé (of Berlinetta, klinkt mooier) is gebouwd in een oplage van vijf. Het is niet geheel verrassend dat een 79 jaar oude auto, die zo zeldzaam is, én de legendarische woorden Carrozzeria Touring mag dragen, veel geld gaat opleveren.



Image-credit: geluksvogel @maxvf mocht de privécollectie induiken en de 8C op de foto zetten.

De Alfa verschijnt binnenkort bij Artcurial Paris. De huidige eigenaar, die de auto al 43 jaar (!) heeft en nog nooit de motor heeft moeten vervangen, is een Nederlander. Deze 8C is een meesterwerk, vandaar dat het veilinghuis schat dat de auto ergens tussen de 16 en 22 miljoen euro gaat op leveren. Daarmee komt de auto makkelijk tussen de records van het veilinghuis te staan, zoals de Ferrari 335 Sport Scaglietti van 31,2 miljoen of de 250 GT SWB California voor 16,3 miljoen. Over kunst op wielen gesproken.

De veiling vindt plaats op 8 februari. Het is jammer dat de 8C ons land verlaat, maar in ieder geval krijgt hij de kans om eens naar buiten te komen. Dat is ook mooi voor zo’n klassieker.