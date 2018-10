Belgische trucker mag rijbewijs inleveren na bizarre actie

Dit was gewoon niet zo handig.

Een opmerkelijke actie zette gister het verkeer op de Antwerpse ring stil. Een vrachtwagenchauffeur reed op het zuidwestelijke deel van de ringweg richting de Kennedytunnel, maar besloot ineens dat hij toch niet die tunnel in wilde rijden. Dan zijn er een aantal opties, waarvan de trucker de – voor hem – handigste koos. Voor het overige verkeer was dit echter niet zo handig.

Bij een onderbreking in de vangrail besloot de chauffeur zijn vrachtwagen 180 graden te draaien en terug te rijden. Op papier een goede oplossing, maar hij had er even geen rekening mee gehouden dat je je vrachtwagen niet zomaar tussen hard rijdende auto’s kunt gooien. Dus stond de truck haaks op de weg stil, waarmee hij het verkeer richting de Kennedytunnel compleet blokkeerde.

Gelukkig waren er politieagenten aan het patrouilleren in de buurt en kon de Belgische chauffeur in de kraag gevat worden. De actie legde het verkeer aan beide kanten voor een moment compleet stil en automobilisten die de vrachtwagen wilden ontwijken, zorgden voor een chaos op de weghelft richting de KT. Een Vlaamse woordvoerder van het verkeerscentrum verklaart aan Nieuwsblad.be dat het om een ‘ongelofelijk dwaas manoeuvre’ ging.

Het motief van de trucker is vooralsnog onduidelijk. Gezien de truck een tank vervoerde is de kans groot dat de stoffen in zijn trailer niet door de Kennedytunnel mochten. Nou zijn de boetes voor verboden stoffen waarschijnlijk ook niet mals, maar deze actie werkte averechts. Hij mag even wat vrije tijd inlassen om daar eens over na te denken.