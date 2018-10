Vet: Ford bouwt een camera-auto voor Hollywood

De nieuwste hete crossover van The Blue Oval krijgt gelijk een leuke bijbaan.

De filmindustrie is een business waar het veel tijd, moeite en geld in wordt gestoken. Voor een mooie filmscène zijn uren, dan niet dagen aan opnames nodig. Ook voor achtervolgingsscènes wordt alles uit de kast gehaald om een zo sensationeel mogelijk duel neer te zetten. Om dat goed op beeld te krijgen, moet er soms creatief nagedacht worden.

Voor de meest dynamische manier van filmen worden zogenaamde car-rigs gebruikt. Dat zijn auto’s met grote beweegbare stellages, die de camera een bijzondere manier van filmen geeft. Vanwege de vele manieren waarop het beeld kan bewegen, voelt het alsof je zelf in de achtervolging zit. Het Amerikaanse Pursuit Systems is gespecialiseerd in dergelijke camera-auto’s. Hun inventaris bestond al uit auto’s als de Mercedes ML, BMW X5 M en Porsche Cayenne Turbo. In onderstaand filmpje zie je de auto’s in actie:

Hun inventaris is, met behulp van Ford, vandaag uitgebreid. De Amerikaanse autobouwer zag zijn kans schoon om de nieuwe Ford Edge te promoten. Gezien de verkopen hier is een beetje promotie op zijn plaats, maar in de VS is de auto zo populair dat er een heuse ST-versie van is. Deze snelle jongen krijgt de nodige aanpassingen van Pursuit Systems om zo een nieuwe camera-auto neer te zetten. Net zoals de andere auto’s van Pursuit, krijgt de Edge een matzwarte wrap. Ziet er extra cool uit, maar het is waarschijnlijk om de camera-auto zo min mogelijk in beeld te krijgen via reflecties.

Als we het dan toch hebben over camera-auto’s: de Marathon van Amsterdam was vorige week, daar werd de kopgroep gefilmd door middel van een andere snelle crossover: de Porsche Macan. Samen met een zwik motoren leverde dat ook toffe beelden op, die je kunt zien in deze video.

Meer zien? Check ook deze 10 gave camera-auto’s.