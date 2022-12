Digitaal racen, welke game moet je kiezen?

Digitaal racen kan op allerlei manieren, maar welke game moet je kiezen?

We vroegen het enige tijd geleden al aan jullie: Welke games spelen jullie? Ruim 1.250 lezers gaven in de poll door wat zij thuis spelen als er een racegame aan gaat. Vandaag duiken we in een aantal specifieke relevante games.

Want welke opties zijn er als het idee van online racen je wel aanstaat?

Gran Turismo 7

Als het gaat om toegankelijke games dan staat GT7 bovenaan het lijstje. De (simrace)wereld is al bekend met de geliefde Gran Turismo titel, maar Polyphony Digital bracht begin maart dit jaar de titel Gran Turismo 7 uit.

Deze game kun je spelen op zowel de PlayStation 4 als de 5. GT7 is zo’n beetje de toegankelijkste game op de markt. Veel mensen hebben een Playstation in huis en GT7 is ook nog eens één van de weinige games die je geen auto’s of andere downloadbare content laat kopen voor echt geld.

Auto’s en circuits

Overigens zijn er wel microtransacties in de game aanwezig om je met echt geld een auto te laten kopen in de game. Echter is dat niet nodig en kun je gewoon geld in het spel verdienen door te racen.

Alle updates van nieuwe auto’s of circuits zijn gratis en daar houden we van! Wat betreft de auto’s in het spel is er veel te beleven. GT7 biedt namelijk niet alleen raceauto’s aan, maar ook normale famillie auto’s. Suzuki Swift? Ja het kan gewoon! Hoe zit het dan met de verschillende circuits?

In totaal geeft GT7 je de mogelijkheid om op 35 verschillende circuits te rijden met 25 alternatieve lay-outs. In totaal is er genoeg te doen met 424 (race) auto’s en 60 verschillende circuitopties. Gran Turismo 7 heeft online mogelijkheden om tegen echte spelers te rijden. De ontwikkelaar van deze game zet zelfs eigen competities op. Ben jij de beste van de wereld? Dan reis je naar plekken zoals Monaco, Oostenrijk en zelfs Australië om te racen tegen de allerbesten! GT7 heeft dus voor iedereen wat, of je nou casual wil rijden of hardcore E-sporter bent, alles kan!

Gran Turismo 7 prijs

Met de lancering werd deze game voor 6 á 7 tientjes in de markt gezet. Vandaag de dag kun je met een beetje zoeken de game voor een schappelijke korting op de kop tikken. Afhankelijk van een aanbieding kun je GT7 voor tussen de 35 en 50 euro aanschaffen.

Race tegen de redactie!

De Autoblog redactie speelt Gran Turismo 7 op de PlayStation 5. Ben jij zelf ook in het bezit van GT7 dan heb je dus de kans om tegen Wouter of een andere Autoblog redacteur te racen!

Assetto Corsa Competizione

Ben jij wellicht een stapje verder en mag het wat meer richting simulatie? Dan is Assetto Corsa Competitizione echt iets voor jou! Je speelt dit op Playstation 4, 5 of PC. Al is de game op meer platformen te spelen dan GT7, Assetto Corsa Competitzione (ACC) is niet de meest toegankelijke game op deze lijst.

Assetto Corsa Competizione prijs

Dit komt omdat niet alle content van ACC gratis is. Wil je GT4’s rijden of op Amerikaanse circuits rijden, dan moet je helaas betalen. Afgezien van de verschillende downloadbare content (DLC’s) die geld kosten is ACC een van de beste racegames op de markt.

Naast enkele andere autoklasses zoals een Porsche Supercup is ACC een gespecialiseerde game in het racen van GT3 en GT4 auto’s. Mede door deze specifieke keuze in auto’s is het de meest realistische racegame op de markt in zijn niche van GT’s.

Door het realisme in de besturing is dit geen game voor de beginners of casual gamer. Om de game goed onder de knie te krijgen zal je wel wat ervaring moeten opbouwen. Dit betekent tijd investeren en je verdiepen in het afstellen van een auto. ACC wordt ook vaak gebruikt als E-sports platform. Recent is op het ACC platform de E-sport competitie voor de FIA-Motorsport games gehouden met groot succes! In ieder geval is ACC met in totaal 43 verschillende auto’s, 22 circuits en een realistische opzet niet voor de startende online racer.

iRacing

Als we kijken naar toegangsprijs dan is iRacing de minst toegankelijke game op het lijstje. Deze game die je speelt op PC moet namelijk jaarlijks betaald worden. Daar hangt een prijskaartje aan van 100 euro per jaar. En dan heb je nog niet eens de helft van alle bolides en circuits. Die moet je er nog separaat bij aanschaffen.

Met een lange en uitgebreide lijst van mogelijke auto’s, circuits en het realisme van de game is iRacing ook een favoriet in de (Simrace)wereld. iRacing is net als ACC een realistische game die ook als serieus competitieplatform wordt aangeboden, met een rijke historie aan E-sports evenementen is dit daarom een heel competitief platform.

Los van de competitie is het mogelijk om jezelf volledig onder te dompelen in de digitale autosport en jezelf te ontwikkelen en dus verbeteren. Bij aankoop van de game starten de meeste spelers in de Mazda MX-5 cup of in de skip-barber racing series. Als je het race-virus dan eindelijk te pakken hebt kan je uitbreiden naar meer klasse auto’s en verschillende circuits!

Ook biedt iRacing de mogelijkheid om offline te rijden en vanuit daar jezelf te ontwikkelen. iRacing is dus wellicht niet voor iedereen omdat de drempel iets hoger ligt dan bijvoorbeeld bij GT7, maar beginnen met simracen en jezelf ontwikkelen is met deze game prima mogelijk.

rFactor 2

De volgende game in de rij is rFactor 2. Deze simracegame ontworpen door Image Space is een bijna alles-in-een racegame. Ook deze speel je op PC. De rFactor 2 game heeft een flinke boost gekregen toen iedereen zich thuis zat te vervelen in de afgelopen jaren.

Nu geldt dat natuurlijk voor de gehele simracewereld, toen het echte fysieke racen op circuits op een laag pitje stond. Er werden allerlei grote competities georganiseerd en daardoor kreeg rFactor 2 een hoop nieuwe spelers en fans.

Ook nu nog organiseert rFactor 2 de welbekende Virtual Le Mans series en de Formula E Accelerate series. rFactor is daarmee al echt een gevestigde naam als platform voor E-sports. Aan deze virtuele races hebben ook beroemde coureurs meegedaan, zoals Max Verstappen.

Met 79 race auto’s en 48 circuits heeft rFactor 2 een flink repertoire in de aanbieding voor jou als speler. Want los van het hoge E-sports niveau denkt rFactor 2 ook aan de casual simracefan. Er zijn binnen de game genoeg offline mogelijkheden, maar ook laagdrempelige online mogelijkheden. Dus je hoeft niet gelijk geïntimideerd te raken door alle grote namen die er op spelen.

Via de online modus kun je tal van lobby’s binnenkomen om met vrienden of tegen willekeurige spelers te racen. Dit maakt het niet alleen een competitief platform, maar is ook geschikt voor beginners. rFactor 2 is er daarom voor iedereen!

