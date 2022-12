Porsche 911R of Ferrari rijden?

Er is weer een nieuwe manier bij gekomen om met old school atmosferische sportauto’s te rijden.

Leuk natuurlijk als je zelf over de verschillende veilingsites kunt struinen met je vinger boven de ‘place a bid’ knop wanneer er een legendarische supercar wordt aangeboden.

Maar velen van ons zijn gedoemd om in whatsapp groepjes koortsachtig te overleggen of ze die ‘no-reserve’ Mercedes C63 op Collectingcars.com nu wel of niet gaan kopen met z’n 3’en. Om het uiteindelijk niet te doen en vandaag te bedenken of ze niet toch € 11.750 hadden moeten bieden… Maar genoeg over het trauma van @michaelras van vandaag.

Als het gaat om bijzondere supercars, moet je ook je best doen om ze in het wild tegen te komen. Natuurlijk, als je naar Abu Dhabi, Monaco of Zug rijdt vergroot je die kansen, maar in Nederland is de spoeling wat dunner.

De exemplaren die verkocht zijn, blijven vaak in garages, loodsen en andere ruimten om zo toe te nemen qua stof en waarde. Maar zoals Dominic Toretto zei in de documentaire Fast 7 “Nothing’s Sadder than a caged beast’, dat mag niet de bedoeling zijn. Hele dagen alleen maar op Autoblog.nl/spots doorbrengen helpt, maar soms wil je meer.

Zelf rijden met Porsche 911R of Ferrari

En zo komen we bij het nieuwe initiatief dat de supercars juist de buitenlucht laat zien. De naam luidt ‘Atmosfeer Driving Experience’ en is een idee van Michael van Grunsven en Dennis van der Zwan.

De naam is er eentje voor de liefhebber van de betere woordgrap. Je begrijpt het: geen turbo’s in deze verhuurstal. Maar wel deze auto’s.

Porsche 911 R (991)

Er zijn drie auto’s, uiteraard alle drie atmosferisch, maar wel compleet anders qua karakter. De Porsche 911 R is de ultieme 991 van de eerste serie: compleet met handgeschakelde zesbak en een atmosferische vier liter boxermotor met 500 pk. Deze Porsche is dus niet alleen een uitstekend klinkende auto met zijn huilende zescilinder, maar ook een heel erg snelle. In 3,5 seconden sprint deze 911 van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 323 km/u.

Ferrari 458 Speciale (Tipo F142)

De tweede auto is misschien wel de heilige graal van de sportieve Ferrari’s, de 458 Speciale A. De Ferrari 458 is de laatste atmosferische achtcilinder van Ferrari en deze Speciale is de ultieme versie daarvan. Lager, rauwer, sneller, luider en intenser. En zeldzamer. Met 605 pk is het ook nog eens een bloedsnelle auto. In 2,95 seconden zit deze al op de 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 325 km/u.

Ferrari F12berlinetta (Tipo F152)

Uiteraard is niets zo smaakafhankelijk als auto’s, maar de Ferrari F12 berlinetta vindt iedereen best aardig. Deze auto is nog gebouwd volgens het klassieke Ferrari recept: een grote V12 voorin, jij in het midden en de aandrijving achter. Deze het met zijn atmosferische 6.3 liter V12 levert 730 pk en kan maximaal 340 km/u (alhoewel dat een bescheiden opgave is). De 0-100 km/u sprint is in slechts 3,1 seconden achter de rug

Wat kost dat?

En dan de bottomline. Wat kan je met deze auto’s en wat kost het. Je kunt je aanmelden om een halve of hele dag te gaan rijden. Dit doe je samen met de eigenaar, maar je bent niet de hele tijd navigator. Er wordt beloofd dat je zelf ook voldoende seattime krijgt achter het stuur en dat naast de Zuidelijke provinciën ook nog de Autobahn wordt aangedaan.

Prijs? Het begint bij 1.650 euro voor een dagdeel met twee van de drie auto’s.

Je gaat een vooraf uitgezette route rijden. Dus verwacht niet dat je in de ochtend een Ferrari op gaat halen om vervolgens een middag in de PC Hooftstraat te gaan paraderen! Bij een dagdeel word er een paar honderd kilometer gereden en als je een hele dag wil, dan is dat het dubbele! Meer weten? Check dan de website van Atmosfeer Driving Experience!

Meer lezen? Dit zijn de 19 beste atmosferische motoren!