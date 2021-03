Bentayga nu ook met kekke Mulliner-opties te krijgen - Autoblog.nl

Steen op je dashboard of Hugo op je dorpel: het kan nu allemaal.

Als een bedrag ter waarde van een huis op een auto stukslaat wil je wel een uitvoering die perfect aan je wensen voldoet. Daarom bieden merken als Rolls-Royce en Bentley uitgebreide personalisatiemogelijkheden aan. Rolls-Royce heeft daar de Bespoke-afdeling voor en Bentley de Mulliner-afdeling.

Het Mulliner-programma is nu ook beschikbaar voor de vernieuwde Bentayga. De SUV van Bentley kreeg vorig jaar een flinke facelift, die het makkelijkst te herkennen is aan de ovale achterlichten. Aan het interieur is weinig veranderd, maar dat hoefde ook niet. Als er één merk is dat weet hoe je een fraai interieur maakt is het namelijk Bentley wel.

Dit interieur kun je nu nog wat verder verfraaien met behulp van de nieuwe Mulliner-opties. Er kan bijvoorbeeld uit 27 verschillende kleuren leer gekozen worden. Ook kun je gaan combineren met een twotone of zelfs een ‘threetone’ interieur. Natuurlijk kun je als klant buiten het basispalet gaan en iedere denkbare kleur bestellen. Als je je portemonne maar trekt.

Als je het écht persoonlijk wilt maken kun je bijvoorbeeld je naam op de dorpels laten zetten. Een gepersonaliseerde tekst of afbeelding op het dashboard aan laten brengen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook kun je een woord of afbeelding op de grond laten projecteren bij het openen van de deuren. Dat zie je ook op minder stijlvolle auto’s, maar als je dit op je Bentley wenst: het kan dus.

Naast een traditionele houtinleg op het dashboard kun je ook voor steen gaan (zie foto 2). Weer eens wat anders. Om het gewicht hoef je je geen zorgen te maken, want Bentley kan een steenlaagje aanbrengen van slechts 0,1 mm dik. Wil je je Bentley liever een Fiat 500-look geven: dit gedeelte is ook uit te voeren in lakkleur.

Helaas zijn de uitgebreide personalisatiemogelijkheden van Mulliner niet beschikbaar in de configurator van de Bentayga. Hiermee spelen is dus voorbehouden aan degenen die zich er echt een kunnen veroorloven. Dat gezegd hebbende: er valt nog genoeg te kiezen in de configurator, zodat wij als gepeupel ons ook kunnen vermaken.