Dit is de vernieuwde Bentayga, met een vleugje Continental

Bentley heeft hun meest controversiële model, de Bentayga, een facelift gegeven.

Hoewel een SUV niet per se in strijd is met de kernwaarden van Bentley, zorgde de Bentayga voor gemengde gevoelens. Dat lag met name aan het design. Gelukkig krijgt een model altijd nog een tweede kans in de vorm van een facelift. Na vier jaar is dat moment nu aangebroken voor de Bentayga.

Meestal zijn de meest opvallende wijzigingen bij een facelift aan de voorkant te vinden. In dit geval is het andersom. De achterkant is namelijk het meest veranderd. Dit komt voornamelijk door de ovale achterlichten, die we kennen van de Continental. Deze ogen in ieder geval een stuk eleganter dan de vierkante achterlichten die de Bentayga eerst had. De uitlaten van de vernieuwde Bentley Bentayga hebben eveneens een ovale vorm gekregen.

Het is minder opvallend, maar de voorkant is ook wel degelijk veranderd. Dit konden wel al zien op een gelekte foto. Het front komt eveneens regelrecht van de Continental. De ringvormige buitenste units zijn daarmee verdwenen. De vernieuwde Bentley Bentayga heeft dus iets minder een eigen gezicht, maar dat is in dit geval niet zo’n ramp.

Het interieur is ook aangepakt. Een van de belangrijkste wijzigingen is het 10,9-inch scherm in de middenconsole, dat een vernieuwd infotainmentsysteem herbergt. Verder is hebben de ronde ventilatieroosters die het Breitling-klokje flankeerden plaats moeten maken voor meer langwerpige exemplaren. Daarnaast zijn onder meer het stuur, de stoelen en instaplijsten nieuw. Naar zaken als Apple Carplay, Android Auto, draadloos opladen en USB-C-aansluitingen hoef je niet tevergeefs te zoeken.

Bentley introduceert de vernieuwde Bentayga als twinturbo V8. Deze versie heeft nog steeds 550 pk en 770 Nm koppel. De W12 en Speed-versies volgen later, evenals een hybride variant.