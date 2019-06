17x nieuwe Bentley Continental GT op Nederlands kenteken

De Bentley verkoopt als een malle!

Bentley doet goede zaken met de nieuwe Continental GT. De Britse autofabrikant presenteerde het model in 2017 op de Autosalon van Genève. De auto valt in smaak bij de Nederlanders zo blijkt. Tot nu toe zijn er al 16 unieke exemplaren met een Nederlands kenteken geupload op Autojunk. De prijzen lopen uiteen van een kleine drie ton tot exemplaren ver boven de 300.000 euro, met opties waar je een dik aangeklede hatchback van kunt kopen.

Van de nieuwe Continental GT zijn er tot nu toe 67 verkocht in Nederland. Het gaat hier om 58 coupé’s en 9 Convertibles. Die laatste zijn vrij vers en moeten nog geleverd worden. De cijfers zijn door VWE Automotive tegenover Autoblog.nl gecommuniceerd.

In alle gevallen gaat het om de Continental GT met W12. Eerder dit jaar kondigde Bentley het model aan met de V8. Ook komt er weer een Bentley Continental Convertible. Check hieronder een overzicht van de tot nu toe gespotte exemplaren op Autojunk.nl. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

ZD-117-V – zwart – 286.981 euro

Deze eigenaar koos voor een simpele configuratie. Lekker zakelijk in het zwart. Het is tevens de goedkoopste Continental GT van het lijstje.



TX-073-K – groen – 294.698 euro

Het is moeilijk te zien op de foto’s, maar de auto is in het donkergroen uitgevoerd. Heeft een zonnetje nodig om die tint zichtbaar te maken.



TF-303-G – groen – 308.151 euro

De ene kleur is de andere niet. Deze tint groen is een stuk duidelijker te zien.



XF-251-B – zwart – 309.657 euro

Zwart en toch speels. De rode remklauwen maken deze Continental GT iets minder saai.



TF-186-P – grijs – 312.972 euro

Donkergrijs kan de huidige Bentley Continental GT heel goed hebben.



XJ-531-S – grijs – 319.560 euro

Ook deze 635 pk sterke Conti GT is grijs van kleur.



TF-307-B – zwart – 322.187 euro

Dit exemplaar heeft voor het andere type velgen gekozen. Het gaat hier overigens om een First Edition.



TZ-079-J – grijs – 322.616 euro

Grijs met zwarte velgen, gespot in de PC Hooftstraat te Amsterdam.



TS-085-K – grijs – 323.727 euro

Grijs of zwart heeft de absolute voorkeur, hier nog een voorbeeld.



XJ-871-T – blauw – 325.761 euro

Chique hoor! Donkerblauw past heel goed bij de Bentley.



TF-492-F – grijs – 328.757 euro

We kruipen inmiddels richting de 330.000 euro met deze grijze Continental GT.



XV-966-L – zwart – 328.792 euro

Zwart, zwarter, zwartst. Zelfs de chrome details zijn in het zwart uitgevoerd op deze auto.



TZ-367-P – grijs – 329.224 euro

Een redelijk voorspelbare configuratie.



XS-475-K – grijs – 329.463 euro

De auto oogt zwart, maar is uitgevoerd in een zeer donkere grijstint.



XP-269-F – groen – 330.232 euro

Groen is in trek! Dit exemplaar gaat over de 330.000 euro heen.



ZG-703-G – groen – 330.837 euro

Deze auto is eveneens als groen geregistreerd.



TJ-559-S – blauw- 336.186 euro

De duurste Bentley Continental GT uit dit lijstje is deze blauwe auto. De eigenaar heeft maar liefst 336.186 euro moeten aftikken voor dit exemplaar!