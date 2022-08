Sally Carrera bracht extreem veel geld op (echt veel)

Huh, wacht. Zoveel? de 911 Sally Carrera is dus een peperduur speciaaltje! Zoveel is duidelijk.

De Porsche 911 is an sich niet een enorm zeldzame auto. Het is een sportwagen en daarmee altijd erg tof, maar echt een obscure auto is het niet. De meest prijzige 911’s zijn dan doorgaans de RS-uitvoeringen of de speciale edities zoals de Sport Classic of Speedster.

Maar voor vandaag hebben we een verrassing: een van de duurste 911’s aller tijden is namelijk niet een GT3 of Turbo, maar een heel bescheiden Carrera GTS. Want dat is de Porsche 911 Sally Carrera in basis.

Bizar bedrag

We verklappen meteen maar het bizarre bedrag dat de zeldzame Porsche opbracht: 3.600.000 dollar. Dat is omgerekend precies 3.600.000 euro (op deze zondagmiddag althans). RM Auctions hield de veiling en het bieden stopte pas bij 3.600.000. Dat is dan nog niet het bedrag dat betaald dient te worden door de kersverse eigenaar. De veilingkosten komen daar nog bovenop.

Nu is het niet dat mensen denken dat de Sally Carrera meer geld waard gaat worden. Sterker nog, onder normale omstandigheden zou men niet snel dit geld gaan uitgeven aan een auto als deze. Het geld gaat naar namelijk goede doelen, te weten Girls Inc en het UNHCR.

Sally Carrera begin van nieuwe trend?

Nu kun je erover discussiëren of de auto het geld waard is. Wel moeten we zeggen dat het een ongekend fraaie configuratie is. Dat komt mede doordat er twee verschrikkelijke trends niet terugkomen op de Sally Carrera.

Ten eerste de velgen, die zijn niet ‘bicolor’ zoals je tegenwoordig veel te veel ziet, maar relatief eenvoudige grijze Cup-esque velgen.

Een ander fraai kenmerk is dat ze alle zwarte delen in carrosseriekleur hebben gespoten. Zeker de achterzijde knapt er enorm van op. Hopelijk gaat Porsche dit ook aanbieden voor de reguliere modellen. Oh, en dat interieur is ook schitterend!

Imagecredits: Mark Wegh via Instagram

Meer lezen? Dit zijn 8 gedurfde Porsche-kleuren!