Bentley Bentayga EWB is ein-de-lijk hier!

Maar had de Bentley Bentayga EWB er niet heel veel eerder al moeten zijn?

Ladies and gentlemen: eindelijk is ‘ie onder ons! We hebben het over de Bentley Bentayga EWB. Het is namelijk best vreemd dat dit model nu pas komt. De meest directe concurrent voor de Bentayga is toch wel de Range Rover. Dit model wordt aangeboden met zowel een korte als lange wielbasis.

Aangezien de Bentayga gevoelsmatig (en prijstechnisch) nét iets boven de Range Rover staat, zou je kunnen aannemen dat er een lange Bentayga is. Eentje voor hen die wel de ruimte van een limousine willen, maar dan ook hoog willen zitten.

18 extra centimeters

De Bentley Bentayga EWB heeft een extra langere wielbasis, zoals de toevoeging EWB (Extended Wheel Base) suggereert. Het aantal extra toegenomen centimeters is 18, waarmee het totaal op 3,175 meter uitkomt. Die extra ruimte komt geheel ten goede een de achterpassagiers. De totale lengte is 5,322 meter.

Er zijn diverse configuratie-mogelijkheden. Standaard is er gewoon een achterbank. Het is echter ook mogelijk om ‘m als vierzitter te bestellen, met twee losse achterstoelen. Ook een bijzondere 4 + 1 opstelling is mogelijk. Een extra coole optie die je wel moet bestellen is de Airline Seat Specification.

Motor Bentley Bentayga EWB

Dan de techniek van de lange Bentayga. Aanvankelijk is alleen een 4.0 V8 leverbaar. Deze is goed voor 550 pk bij 6.000 toeren. De koppelkromme is een tafelberg: 770 Nm vanaf 1.950 toeren tot 4.500 toeren.

Als laatste het uiterlijk. Dat is wat ons betreft erg geslaagd te noemen. De extra lengte zorgt dat de nogal forse neus nu iets meer in proportie is. Dat heeft Bentley erg netjes gedaan. Sterker nog, we vragen ons af wie nog de korte versie gaat kopen. Als je een Bentayga wil, wil je een grote luxe SUV.

Deze lange Bentayga is groter en luxer dan de gewone. Naast de al genoemde Range Rover zal de Bentley Bentayga EWB concurreren met de Mercedes-Maybach GLS en Rolls-Royce Cullinan in het segment van ultra-luxe SUV’s.



De Bentley Bentayga EWB staat in het laatste kwartaal van dit jaar bij de Bentley-dealer. Prijzen worden ter zijner tijd bekend gemaakt. Je kunt ‘m alvast wel samenstellen in de Bentley-configurator. Er zijn volgens Bentley 28 miljard unieke combinaties mogelijk, dus begin maar alvast met oefenen.

