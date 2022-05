Krankzinnige prijs Lucid Air voor Nederland bekend

Ongelooflijk. Dat ze zoveel ervoor durven te vragen. De krankzinnige prijs voor de Lucid Air is niet meer dan dat.

De Lucid Air is een auto waar wij zeer benieuwd naar zijn. Het is een soort Tesla, maar dan voor petrolheads. De auto is een stuk fraaier om te zien en er is daadwerkelijk aandacht besteed aan het interieur. Dat niet alleen, de mannen achter Lucid zijn autogek. Voor de afstelling van het onderstel werd de BMW M5 E39 als benchmark gesteld.

Een bijzondere goede keuze, daar de M5 van die generatie een zeldzaam prettige combinatie heeft van comfort, sportiviteit en ‘driftability’. Qua prestaties lijkt het ook goed te zitten.

De auto is al leverbaar in de VS, maar de auto komt nu ook naar Europa! De eerste Lucid-winkel is al open (in München), maar de Amerikaanse autobouwer haast zich te zeggen dat er in rap tempo meer dealers en servicepunten komen.

Krankzinnige prijs Lucid Air

Dan gaan we door naar het onderwerp van vandaag, want de krankzinnige prijs voor de Lucid Air is bekendgemaakt. En ja, ook een voor Nederland. De Lucid Air kost namelijk 222.000,00 euro! Voor dat geld heb je bijna een nieuwe Polo GTI!

Zonder gekheid, 222 mille is een enorme hoeveelheid geld. De Lucid Air wordt daarmee automatisch de duurste (reguliere) elektrische auto van Nederland.

Twee uitvoeringen

Je krijgt dan overigens wel veel auto voor je geld. Dat wel. Je kunt kiezen uit twee uitvoeringen, die alle twee hetzelfde kosten. Er is een Lucid Air Dream Edition P en een Dream Edition R. Bij de P is er de nadruk op prestaties (vandaar de P) en bij de R is de actieradius (Range) het belangrijkst. De Dream Edition P heeft 1.111 pk en 1.390 Nm tot zijn beschikking. Daarmee kun je in 2,7 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid is begrensd op 270 km/u. De P staat op 21 inch velgen

Mocht dat te snel zijn voor je, kun je ook voor de Air Dream Edition R kiezen. Dan heb je slechts 933 pk onder de rechtervoet. Belangrijker is eigenlijk dat het koppel alsnog 1.390 Nm is. Oh, en in 2,9 seconden naar de 100 km/u knallen is alsnog bizar snel. De R staat standaard op 19 inch wielen. De acteiradius is 900 km volgens de WLTP. Ook de ‘R’ haalt 270 km/u.

Prijzen concurrentie

Uiteraard hebben we ook de prijzen van de concurrentie, nu de krankzinnige prijs voor de Lucid Air bekend is gemaakt. Omdat het aantal elektrische supersedans vrij beperkt is, benoemen we simpelweg de duurste elektrische auto’s van Nederland.

Tesla Model S Plaid | € 129.990

BMW i7 xDrive60e | 141.809

Audi RS e-tron GT | € 148.420

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | € 159.910

Porsche Taycan Turbo S | € 193.100

Lucid Air Dream Edition P | € 222.000

Lucid Air Dream Edition R | € 222.000

Zoals je ziet, de Lucid Air is verreweg het duurste. Er zijn overigens nauwelijks opties mogelijk, volgens Lucid krijg je alle uitrusting standaard mee. Daarnaast is het vermogen eigenlijk overkill (alhoewel we dat van @wouter nooit mogen zeggen). Minder luxe en minder krachtige varianten staan op de planning. Deze hebben als handige bijkomstigheid dat ze een stuk goedkoper zijn.

