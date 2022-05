Maak een ‘echte’ nep S65 AMG van je S350 diesel

Met deze nep S65 AMG heb je de chicste taxi op de standplaats! Maar ook als je geen taxichauffeur bent, kun je dit rijdende equivalent van een sok in de onderbroek .

Het is een veelvoorkomend fenomeen: mensen met een bepaald type auto die ‘m optisch ‘verfraaien’ om zo de indruk te wekken dat het het sportieve topmodel betreft. Denk aan RS-badges op Audi’s, ///M-stickers en Alpina-goodies op een oude BMW en natuurlijk de ‘volledig AMG-uitgevoerde’ Mercedessen.

Meestal zijn het eigen creaties. Met wat accessoires, stickers, badges en wielen kun je immers een eind komen. Voor nu is het een een heus bedrijf dat een echte nep S65 AMG maakt van jouw modale Mercedes.

Nou ja, modaal, het gaat in dit geval om een Mercedes-Benz S350d. Dat is een van de fijnste manieren om je zelf voort te bewegen. We kunnen zo snel niet een betere auto bedenken voor lange roadtrips door Europa.

Voor de context: boven een S350, onder een S65

Nep S65 AMG

De kroatische tuner ‘Formula’ heeft de auto flink onder handen genomen. Alles stond in het teken van één ding: maak er een nep S65 AMG van. Aan alle onderdelen is gedacht.

De bumpers, grille en grille doen vermoeden dat het een echte S65 AMG is. De badges met S65 AMG zijn er om te bevestigen dat deze auto dolgraag een S65 AMG wil zijn.

Er zijn echter twee duidelijke visuele afwijkingen. De eerste zijn de wielen. Dat zijn geen AMG-patta’s maar velgen van de firma Cor.Speed, model ‘DeVille’. Ze lijken qua design wel op de AMG-wielen, maar zijn stiekem (nog) een maatje groter. Voor zijn ze 9×21 groot, achter maar liefst 10,5×21.

Grote velgen betekent uiteraard hele platte banden en dat is nu niet anders. Voor monteren ze 255/35 ZR21 en achter 295/30 R21. Ze zien je graag verschijnen bij de betere bandenspeciaalzaak.

Remmen

De andere visuele afwijking van de nep S65 AMG is tenslotte de remmerij. De remklauwen zijn namelijk mooi goud van kleur én voorzien van de nodige AMG-opschriften.

Als je kijkt naar de diameter, zie je echter dat het gewoon de S350d remmen zijn. Nou ja, ‘gewoon’ ook dat zijn nog flinke jongens die de twee ton zware S350d geregeld van 250 km/u kunnen afremmen naar minder extreme snelheden.

De prijzen staan niet in het persbericht van JMS, maar je kan bij hen gewoon alle onderdelen bestellen om van je S350d een heus V12-monster te maken. Optisch althans.

