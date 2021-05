Lezersvraag: welke autofabrikant heeft volgens jou de beste EV? - Autoblog.nl

Het blik met elektrische auto’s is in 2021 echt opengetrokken. Maar welke autofabrikant heeft volgens jou de beste EV in huis?

Ja, dit gaat een vleeskeuring worden. Jij en ik hebben immers niet met al die EV’s gereden. Maar we kunnen best een mening vormen op het gebied van uiterlijk en specificaties. Er zijn al een hoop elektrische auto’s op de markt. Deze zomer en najaar komen daar weer een aantal bij, denk aan de Hyundai IONIQ 5 en de Kia EV6.

Wat we bedoelen met ‘de beste EV’

Maar welke EV is volgens jou de beste? Het gaat hier om een combinatie van factoren. Het uiterlijk van de elektrische auto moet je aanstaan, de prestaties zijn naar je smaak en misschien is interieurruimte ook van belang voor jou. Als het goed is moet dit diverse comments opleveren, tenzij de neuzen van de Autoblog-lezers allemaal dezelfde kant opstaan. De inzending van lezer @Charles Taycan 4S is bij deze al bekend. Maar hoe zit het met de rest van jullie?

Tesla is al jaren goed vertegenwoordigd. Porsche heeft met de Taycan een eerste poging gedaan. Audi hoopt jullie harten te stelen met de e-tron GT en zijn opvallende styling. Het eerder aangehaalde Hyundai en Kia zijn ook niet misselijk met de IONIQ 5 en EV6. Of ben je meer gecharmeerd van de Honda-e, Ford Mustang Mach-E of de Skoda Enyaq? Kortom, laat het weten in de comments!